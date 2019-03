Sergio Gorzy: "El enemigo de Alarcón no es (Daniel) Banchero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ricardo Alarcón desestimó ser candidato a la Presidencia de la AUF y contó detalles de su decisión en una extensa entrevista en 100% deporte (Sport 890), donde además lanzó munición gruesa contra Daniel Banchero (VTV, Tenfield). Aunque sin nombrarlo, lo calificó de "pseudo periodista rastrero" y "lacayo del poder".

En concreto, se refería a las expresiones que había tenido Banchero sobre Pedro Bordaberry y su padre. "No va a lograr aquello para lo que se preparó toda la vida. Toda su vida se preparó para ser presidente de algo. Es presidente de la AUF, pero entró por la ventana, al mejor estilo de su padre que también entró por la ventana en el país en los comienzos de la década del '70", había dicho Banchero.



Ahora surgió otro actor que mencionó la polémica: Sergio Gorzy. En un extenso editorial luego de las expresiones de Ricardo Alarcón, el periodista dio un extenso editorial en su programa ¿Usted qué opina? (Sport 890).

"No lo voy a defender a Banchero. No comparto lo dijo sobre Bordaberry. Ahora, el enemigo de Alarcón no es Banchero. El enemigo de Alarcón se llama Eduardo Ache", aseguró y detalló que es Nacional quien tiene "vetado" a Alarcón y, por ende, se habrían complicado sus chances de ocupar el sillón de la AUF. El dirigente contaba con el apoyo de los jugadores y otros grupos de interés.

Pero Gorzy no solo se refirió a la AUF TV, promocionada como idea por Pedro Bordaberry. "Con Wilmar Valdez ya estaba armada la AUF TV. Cuando hablan de Chile, no cuentan toda la verdad. Lo que hicieron fue contratar a un Fox, un ESPN a un Tenfield para que les haga toda la producción. El canal de fútbol de Chile no lo hacían los dirigentes, lo hacía el Fox, el Media pro, el Tenfield chileno", añadió.

"Acá la discusión que había entre el ejecutivo de Wilmar Valdez y Tenfield, era "vamos a cambiar el contrato porque viene complicada la mano y vamos a fijar un nuevo porcentaje". Yo sé que la discusión era 70% - 30% o 65% - 35%. Toda la discusión era un 5%. Estaban ahí parados y son los guarismos que se manejan en el mundo. Está todo bien. Los derechos de TV de las Eliminatorias son 9 partidos, señores. ¿Alguien cree que con 9 partidos en tres años yo hago un canal de televisión?", dijo.

El comunicador cargó contra los críticos de Tenfield y también recordó a PSN, una cadena que tuvo fugazmente los derechos de TV de la Copa Libertadores. "El empresario de PSN dijo que pagaba 5 veces más que Fox, ESPN y todos los demás. Entonces la Conmebol le vendió los derechos. Pero luego el empresario estuvo dos años y jamás puso un peso. Se quedaron Fox, ESPN, TyC todos mirando desde afuera y PSN nunca puso un mango", aseguró.

"Cuando tenés a un gil que encima garpa, por lo menos tratalo bien y no lo insultes, ni de un lado ni del otro, no nos insultemos, empecemos a ver si podemos hacer cosas todos juntos. Lo digo yo en este momento en el que me puedo dar muchos lujos, entre otros el de no estar acá pero estoy. Estoy porque tengo ganas y porque los quiero hacer calentar, uno a uno", dijo dirigiéndose a sus oyentes.