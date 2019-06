¿Cuál será el futuro de Gerardo Sotelo en los medios?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gerardo Sotelo dió el sí a la política. Luego de pensarlo durante varios meses, resolvió aceptar la invitación que le extendió el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, de incorporarse a esa agrupación política.

De esa manera y como lo había anunciado, Sotelo se dispone a abandonar el periodismo político.

El Observador informó que el último programa de Informativo Carve con Sotelo al frente será el próximo 28 de junio. En Canal 10, donde está al frente de La tarde en casa, se evalúa su futuro. Gerardo Sotelo también es columnista del diario El País.

"Uno puede pasar al otro lado del mostrador porque la actividad politica es una tarea legal y honorable, pero siento que es incompatible con el rol de neutralidad que ocupo como periodista", había asegurado días atrás en una entrevista con Sábado Show.

El comunicador también dijo que la decisión implica un camino sin retorno.

"Me podría ir bien o mal, aburrirme o darme cuenta de que me equivoqué dentro de dos años pero no podría volver a hacer lo que he hecho hasta ahora", añadió.

En los próximos días Sotelo se dedicará a la carrera electoral y ocupará, según supo Tv Show, un lugar destacado en la lista al Senado del Partido Independiente.

De todos modos, a futuro no se descarta un regreso a los medios, aunque en otros rubros de la comunicación como el periodismo cultural.

Sotelo había dicho sentirse halagado por el ofrecimiento de Mieres, con quién tiene una amistad. "Tengo la expectativa de que en la actividad politica me pueda sentir útil", dijo el periodista de 61 años.