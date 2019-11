Sensual  y reflexivo cumpleaños de Giannina Silva en el domingo electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los festejos de Giannina Silva empezaron el viernes, juntos a sus compañeros de Algo contigo. Continuó el sábado a la noche, en un boliche local bien rodeada de amigos, para así dar inicio a su día.

El domingo, mientras tanto, cuando buena parte de las figuras locales publicaban sus fotos votando a Lacalle Pou o Martínez, Giani rompió el molde y publicó una sensual producción fotográfica de entrecasa. Además, hizo una extensa y emotiva reflexión.

"Así arranco este día, el de mi cumpleaños. Haciéndome el mate como todos los días. Feliz y sumamente agradecida. Feliz por mis seres queridos, por mi salud, por la gente que me rodea, por poder vivir de lo que amo, por poder vivir donde amo. Gracias", empezó Giani con su mensaje.

Y agraegó: "Me deseo que se me cumplan todos los deseos que vienen, porque hasta ahora todos se me han cumplido. En las últimas dos fotos estoy saltando como una niña que cumple 5 (solo que un poquito más grande de tamaño y de edad ) porque eso soy así soy. No hay nada más de lo que se ve ahí. El resto de mis fotos en pose es parte de mi vida y de mi trabajo que me encanta, pero si me quieren conocer de verdad, vayan a las fotos 4 y 5", sugirió la morocha, a propósito de la galería que publicó a Instagram.

"Aprovecho este día especial para compartirlo con ustedes. Gracias por estar día a día seguidores Brindo con ustedes que también son parte de mi vida. Y como no todo es color de rosa, y también vale compartirlo, también tengo mis ausencias, mi papá que no está en este plano pero que desde donde está me cuida Simplemente lo sé", indocó la modelo, no sin antes despedirse con un postdata. "Haters no me odien. Juro que me levanto así. Haya paz Amen, se van sentir mejor Lo prometo".

Mirá el mensaje completo: