Una señora llamó a Algo Contigo para pedir el despido de Patricia Wolf "por lesbiana"

Luis Alberto Carballo interrumpió el transcurso de Algo Contigo para relatar un episodio ocurrido durante la mañana en la oficina de producción del programa. Una televidente se comunicó con el equipo para pedir que Patricia Wolf fuera desvinculada del ciclo "por lesbiana".

La señora argumentó que Wolf "muestra fotos con su pareja mujer, y el programa va en un horario de protección al menor". Carballo dio detalles de esa charla, de la que fue testigo el equipo completo de producción. "Me parece horrible que esa mujer esté ahí, ¡hay que sacarla!", exclamó la señora según el relato del conductor.

Luego de que Carballo manifestara esta situación al aire, Wolf tomó la palabra y le habló al público: "Estoy contenta de que me haya pasado a mí, haya pasado acá y lo podamos estar exponiendo. A mí no me pueden tocar, pero hay mucha gente que no tiene el aplomo y ha sido vapuleada sistemáticamente y discriminada por mucho tiempo".

"La homofobia no nos lleva a ningún lado. Hay que permitir que las otras personas sean felices como uno lo es", cerró, y recordó que esta situación casualmente ocurrió el día del orgullo LGTB.