El secuestro del nieto del hombre más rico del mundo

El joven de 16 años fue secuestrado a la salida de una discoteca en Roma el 11 de julio de 1973. Su madre, Gail Getty, recibió una llamada de los secuestradores confirmando que su hijo estaba retenido y la cifra para el rescate: US$ 17 millones.



Pese a la atención mediática internacional que recibió el caso y a poseer una fortuna valorada en US$ 1.000 millones, John Paul Getty I se negó a pagar la liberación de su nieto.



Este es el argumento de Todo el dinero del mundo, la película inspirada en estos hechos reales, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Michelle Williams, Christopher Plummer y Mark Wahlberg, que llega hoy a todos los cines.



El film narra la historia del secuestro de John Paul Getty III (Charlie Plummer) y el intento desesperado de su madre Gail (Michelle Williams) de convencer a su abuelo multimillonario John Paul Getty (Christopher Plummer) para que pague el rescate. Cuando Getty se niega, ella intenta influenciarlo mientras los captores de su hijo se vuelven cada vez más inestables y violentos. Con la vida de su hijo en vilo, Gail y el asesor de Getty (Mark Wahlberg) se alían en una carrera contra el tiempo que finalmente revelará el verdadero valor del amor sobre el dinero.



Un comienzo valioso

Todo el dinero del mundo comenzó cuando el productor Quentin Curtis eligió el libro de John Pearson sobre Getty, que se centra específicamente en el famoso secuestro. Luego, Quentin le presentó el proyecto al guionista David Scarpa.



Lo que intrigó a Scarpa era la notoria avaricia de Getty y lo que ésta representaba emocionalmente. “El obstáculo no era el hecho de pagar el rescate y recuperar a su nieto, sino que era un tema psicológico, simplemente no podía soportar perder su dinero. Y así la historia pasa de ser un thriller sobre una cuestión normal a algo que examina la influencia que la plata tiene sobre este hombre, el modo en que esto afecta a su familia e incluso a los secuestradores. Lo más importante, la vida de un niño, y él no puede obligarse a pagar por un montón de razones diferentes. Incluso este hombre rico, el más rico del mundo, es rehén del dinero”, señala Scarpa.



El director Ridley Scott destaca la fascinante dicotomía de J. Paul Getty, por supuesto que su famosa avaricia fue noticia en los titulares, pero también su visión para los negocios y, en última instancia, su filantropía.



Todo el dinero del mundo estrena hoy en todos los cines.