Sebastián Giovanelli se incorpora a Subrayado

Tiene un largo recorrido en radio, en Sport 890, donde se desempeña desde hace más de 20 años en varios ciclos incluido Embajadores del gol, proyecto propio que comenzó con una página web al que después se le sumó un programa en la radio deportiva, que se emite todos los sábados a la mañana.

Sin embargo, Sebastián Giovanelli también está construyendo una trayectoria en tv, donde se lo ve todos los domingos a las 22 horas en La hora de los deportes (TNU), pero también se lo empezará a ver en Subrayado, mostrando su faceta como periodista de información general.

Así lo confirmó el propio Sebastián en su cuenta de Instagram, con una foto de 2015, en su primera etapa etapa en Subrayado. "Serán algunos meses de constante aprendizaje y ganas de crecer a partir del próximo lunes. De la mano se da mi regreso al periodismo general, área en la que me he sentido siempre muy cómodo. Mi agradecimiento a la dirección de @canal10uruguay y puntualmente a la gerencia del noticiero", indicó Giovanelli.

"Me llega en un momento muy maduro de mi carrera y muy feliz de mi vida. No me olvido jamás de mis padres que siempre me empujan, de Fran porque todo lo entiende y de Pao por haber cambiado mis días. A ellos, ¡muchas gracias!", concluyó.