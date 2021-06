Sebastián Estevanez revela que dejará la actuación: "No creo que vuelva"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El argentino Sebastián Estevanez sorprendió con una revelación en las últimas horas, al asegurar que no piensa volver a la actuación. Sin confirmar un retiro, dijo que está un "noventa y pico convencido" de que no retomará su carrera de intérprete.

La declaración del galán llegó en el programa radial Agarrate Catalina, en el que habló sobre la familia que formó con Ivana Saccani y del hijo que esperan juntos; la pareja ya tiene tres chicos. "Todos en la familia estamos muy contentos. No alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente. Si ya estamos felices con los hijos que tenemos, imaginate con uno más", dijo.

Cuando surgió el tema de su trabajo, Estevanez afirmó: “No creo que vuelva. Estoy un noventa y pico por ciento convencido”.



“Estoy tranquilo, disfrutando. Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción, son cosas personales. Con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos, que es lo que más quiero”, explicó el actor, que lo último que hizo en pantalla fue la tira Separadas, levantada del aire por la pandemia.



"“En los últimos 25 años pasé mucho tiempo fuera de mi casa y creo que está bueno, en esta nueva etapa, poder disfrutar de mi familia, de hacer deportes, de estar con mis amigos, de llevar los chicos al colegio", señaló.

Lo que no descartó es sumarse a Masterchef Celebrity si lo convocaran para una nueva temporada; lo llamaron para la primera pero no aceptó porque "no sabía muy bien cómo era. Pensé que tenías que tener más conocimientos en la cocina".



En la entrevista, Estevanez también hizo referencia al accidente doméstico que sufrió el año pasado. Intentó prender una estufa utiliazndo alcohol y se generó una explosión que le causó quemaduras en el rostro y las manos.



“Cuando me pasó, no podía creer lo que estaba viviendo y me preguntaba por qué me había pasado a mí. Igual, hay gente a la que le pasan cosas mucho peores. Por lo menos, ya pasó, estoy bien y así es un poco la vida: te da una mala y una buena, y ahora me devolvió una mejor. Me compensó con lo mejor que te puede dar, porque creo que no hay nada más lindo ni más importante que la llegada de un hijo. Cuando tenés un hijo, arranca la vida. Antes, no entendiste nada", manifestó.

Estevanez es uno de los galanes más conocidos de los últimos años de la ficción televisiva argentina, con protagónicos o coprotagónicos en recordados títulos como Amor en custodia o Dulce amor.