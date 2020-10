Sebastián Beltrame reveló que le ofrecieron un papel en una película pornográfica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seabstián Beltrame relató la anécdota más insólita de la noche de Podemos Hablar. El conductor recordó que algunos años atrás recibió la propuesta de formar parte de una película XXX.

Según contó el conductor, en aquel entonces sonó el teléfono de su casa y del otro lado escuchó la voz de una persona "con el acento de otro país". Y enseguida le lanzó la oferta hot: "Me dijo que le habían pasado mi número para ofrecerme trabajo en una película porno", recordó.

Pensando que se trataba de la broma de un amigo, Beltrame le siguió la corriente a su interlocutor hasta que le realizó una consulta que fue determinante. "Primero decime cuánto hay", le dijo. Fue entonces que percibió que no se trataba de un chiste: "Me di cuenta de que era en serio y me puse muy nervioso".

Cuando el hombre de la propuesta pornográfica empezóa desarrollar la idea, Beltrame lo frenó. "No, no. Te confundiste", le dijo, y cortó el teléfono. "Fue una cosa muy rara, y nunca supe quién había dicho que yo tenía posibilidades", cerró ante la risa del resto de los invitados.

Además de Beltrame, la versión uruguaya de PH contó el pasado miércoles con la presencia de Fer Vázquez, Rosario Castillo, Cecilia Comunales, Ronnie Arias y Patricia Wolf. El programa es conducido por Gonzalo Cammarota y va los miércoles a las 21 horas por Canal 4.