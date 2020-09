Seba Almada reveló que iba a estar en "La Culpa es de Colón" pero "lo fueron mal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Seba Almada tiene previsto mudarse a Uruguay definitivamente en diciembre, y ya piensa en proyectos para desarrollar de este lado del Río de la Plata. Uno de ellos es su banda Nexo, que relanza en los próximos días. Otra de las propuestas que iba a integrar era el programa humorístico de Teledoce, La Culpa es de Colón. Sin embargo, el programa se estrenó sin su presencia, y el actor reveló que se enteró de la peor manera.

"Me avisaron por mensaje de voz", se quejó sobre la desvinculación. Y relató: "Veo que en el grupo de La Culpa es de Colón me eliminan. Y después escucho un mensaje de voz que decía 'te eliminé del grupo porque ya pusimos a otro en tu lugar porque vos no podés'. ¡Yo nunca había dicho que no podía! Había dicho que estaba complicado pero que íbamos a ver cómo hacer".

"Nunca me dijeron 'estamos pensando en poner a otro si vos no podés viajar'. Esa charla nunca existió", apuntó Almada visiblemente molesto. "Son cosas que quedarán entre la producción y yo", sentenció en referencia a Kubrick, la empresa a cargo del ciclo.

La Culpa es de Colón es un proyecto que estaba pensado para inicios de año, pero se postergó por la pandemia. Almada era uno de los integrantes originales, pero finalmente ese lugar fue ocupado por Diego Delgrossi. "Yo no dependo de ese programa", cerró el humorista.

¡Mirá el video!