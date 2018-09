Sean Penn contra #MeToo: “Es dividir a hombres y mujeres”

El actor Sean Penn dijo ayer lunes en The Today Show, en la cadena NBC, que el espíritu de gran parte del movimiento #MeToo "divide a hombres y mujeres". "Es demasiado blanco o negro", dijo el intérprete en una entrevista durante la promoción de The First, la serie que protagoniza con Natascha McElhone.

El intérprete estadounidense, ganador dos veces del Oscar, negó que ese movimiento feminista haya inspirado la serie The First. La ficción, producida por Hulu y el canal británico Channel 4, narra la historia de dos astronautas pioneros en llegar a Marte, y se estrenó el domingo pasado en Estados Unidos. Cuenta con un conjunto de personajes femeninos con mucho peso, que gravitan fuertemente en la trama: tres son astronautas y otra es la presidenta de Estados Unidos.

Consultado sobre si esta fuerte presencia femenina reflejaba de algún modo al movimiento #MeToo, Penn aseguró que "le gustaría pensar que no": "Me gustaría pensar que está influido por las cosas que se están desarrollando en términos de empoderamiento de las mujeres".

"Es difícil llamar a algo un movimiento cuando en realidad son una serie de acusaciones individuales, algunas de ellas infundadas", dijo el actor en referencia al #MeToo, y agregó: "El espíritu de la mayor parte del movimiento es dividir a hombres y mujeres".

En ese momento, McElhone le dijo a Penn que discrepaba. "Las mujeres diríamos que #MeToo está uniendo a las mujeres", señaló, pero el intérprete continuó con su crítica.

"Desconfío de algo que se llena de estridencia y rabia y sin matices. E incluso cuando se intenta matizar algo, el matiz en sí mismo es atacado. En la mayoría de las cosas importantes, es bueno bajar la velocidad", apuntó.

La serie The First es obra de Beau Willimon, el creador de la prestigiosa House of Cards, y relata la primera misión humana a Marte y el inicio de la colonización de otros planetas en un futuro próximo. La primera temporada estará constituida por ocho episodios, en los que se desarrolla la gesta de los astronautas así como la vida de sus familiares y seres queridos y del equipo de apoyo en la Tierra.

Con este trabajo, Penn abre su carrera hacia protagonizar series de televisión, puesto que hasta el momento solo había aparecido como invitado en ficciones de ese género, como Friends y Two and a Half Men.

"Siento una profunda admiración por el inmenso talento de Sean y su extraordinario conjunto de trabajos. Me siento muy afortunado de colaborar con un artista de su calibre", aseguró Willimon sobre el protagonista de la ficción.