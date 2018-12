Sarandiando, o cuando las ganas son la motivación

Hace cuatro meses que Vitorino Franco prácticamente no sale de su casa. Está todo el día editando videos y respondiendo los mensajes que le llegan por su programa Sarandiando. Un ciclo de entrevistas donde no hay cortes ni tiempo para regrabar. Todo se realiza en una sola toma mientras el entrevistador, junto a una variedad de entrevistados (Cecilia Olivera, Kairo Herrera, Fito Galli, Gustavo Olivera, Nestor Ganduglia han sido parte del ciclo) pasean por calle Sarandí y responden, con franqueza las distintas preguntas, siempre intentando descubrir: cuál es la motivación del entrevistado. Cada video no dura más de 20 minutos, y varios de los entrevistados responden sin tapujos sobre los temas más diversos.

Sarandiando comenzó con una campaña de expectativa, hace algunos meses, donde Franco aparecía disfrazado de William Wallace (el personaje de Mel Gibson en Corazón Valiente), mientras corría por calle Sarandí al grito: "algo nos mueve". Desde entonces ese se ha convertido en su leitmotiv.

Así comenzó un fenómeno en las redes sociales, que logró que Franco pueda realizar este programa, como de televisión, que no requiere una gran producción y se puede hacer con un teléfono celular, muchas inquietudes y más ganas. Así, el programa consiste en él junto a un invitado, caminando por Sarandí mientras hablan de los más variados temas. Luego, la entrevista es publicada en su página de Facebook, donde las reproducciones se cuentan de a decenas de miles por video.

Franco, quien tiene una larga carrera en teatro y televisión, y también ha protagonizado comerciales junto a Hugh Jackman, se siente renacido. Es que en 2008 tuvo un accidente, “me atropelló un auto, estuve en coma y tuve como dos años para recuperarme”.

Una frase que todavía recuerda de ese tiempo: “cuando descubrí que podía ser un idiota, iba por la T”, reconoce entre risas Franco, quien llegó a pesar 53 kilos después del accidente. Y cuando muchos podían pensar en tirar la toalla, Franco volvió recargado. Dejó de fumar y empezó a hacer deportes; una actividad que, por ahora, dejó de lado para poder editar los videos y contestar mensajes que le llegan a través de sus redes sociales.

Así, Franco se siente reencarnado en su propio cuerpo, “volví a nacer y soy menos gil que antes”, reconoce en su apartamento ubicado en el centro, y donde edita sus videos con una laptop que tiene en su cuarto, su bunker.

Vitorino Franco, escribe, produce, dirige y edita en su casa los videos de su ciclo "Sarandiando". Foto: Leonardo Mainé

“El accidente me cambió mucho, para bien. Me sirvió para tender puentes y ser menos introvertido”, reconoce este actor y profesor (renunció este año a secundaria) que se define, por sobre todas las cosas, como comunicador.

Este martes, Franco publica el último de los diez videos que componen su ciclo Sarandiando. Un renacer personal que le ha permitido, además de reencontrarse con amigos que hace tiempo no veía, hacer lo que más le gusta. Es que sin dudas, es su motivación.



Para cerrar este ciclo, Vitorino será el entrevistado, mientras Iñaki Abadie será quien se encargue de hacer las preguntas.