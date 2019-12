Santiago Bal, una vida que se dividió entre las marquesinas y los escándalos mediáticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Bal, quien fuera capocómico y estrella de televisión desde la década de 1960, falleció ayer a los 83 años, dejando un legado en teatro, cine y televisión.

Con más de seis décadas en los medios, Bal hizo de todo: fue actor, comediante, productor, autor y director de cine, teatro y televisión. También fue un personaje mediático gracias a la relación extramatrimonial que mantuvo con Ayelén Paleo, mientras continuaba casado con la actriz Carmen Barbieri. Paleo tenía 20 años y Bal 75 en ese entonces. Desde ese tiempo se le dio más prensa a la faceta mediática de Bal que a sus obras teatrales.

Santiago Bal falleció ayer a los 83 años, dejando una gran carrera en cine, teatro y televisión. Foto: Archivo

“Tuve una vida muy linda. Si tengo que partir ahora, estaría conforme”, dijo Bal en 2015.

“Este hombre fue el que me dio las alegrías más grandes, los disgustos más grandes también, pero es el papá de mi hijo. Ahora sí me dejó para siempre”, dijo Carmen Barbieri en un móvil al programa Intrusos, pocos minutos después de conocerse la noticia del fallecimiento.

Bal había estado internado por varios meses a raíz de diversos problemas de salud que se derivaban de un epoc y una insuficiencia renal. En julio, luego de permanecer 11 días internado por una importante inflamación en los tobillos, fue dado de alta, aunque su situación siguió siendo muy vulnerable y necesitó de cuidados especiales. Barbieri se lo llevó a su casa, porque “soy la que está al pie del cañón, la que habla con el médico. Somos familia. Siento un gran cariño por Santiago”, dijo la actriz.

Una de las últimas fotos de Santiago Bal. Foto: Instagram

Bal comenzó en el mundo del espectáculo a mediados de la década de 1960, integrando el legendario elenco del programa La Tuerca y fue parte Los Campanelli, uno de los éxitos más importantes de la historia de la televisión argentina. En las décadas siguientes fue parte de otros éxitos como Gorosito y señora, Mesa de noticias y Operación Jaja. En teatro y televisión fue compañero de elenco de todos los grandes del humor argentino. Además, trabajó en una veintena de películas.

Actuó en producciones teatrales como El champagne las pone mimosas, Los años locos del Tabarís, Hola mami, hola señor, Vedettísima, Que noche de casamiento y Fantástica, entre un largo listado.

Carmen Barbieri, junto a Fede Bal en la obra "Nuevamente juntos". Foto: Difusión

Formó dupla cómica junto a Alberto Anchart, con quien hizo giras por el exterior. También acompañó a los grandes capocómicos argentinos como José Marrone, Adolfo Stray, Don Pelele, Javier Portales, Jorge Porcel o Alberto Olmedo.

Al igual que su vida profesional, tuvieron mucha prensa las relaciones de Bal. Su primera pareja fue María Isabel Andina, con quien fue padre de Mariano que hoy tiene 56 años. Su primera esposa fue la actriz y vedette Thelma del Río, de quien se separó al mantener un romance secreto con otra vedette, Silvia Pérez, con quien tuvo a su única hija mujer, Julieta Bal, de 41 años.

Luego de una detección de cáncer, Pérez lo dejó y Bal se refugió en la casa de Del Rio, quien lo cuidó (como luego haría Barbieri) en su casa. En 1986, se vuelve a casar, esta vez con Barbieri, y fruto de esa relación nace Federico, su tercer hijo de 30 años.

Fue él quien lo dirigió en su última obra, Nuevamente juntos, que era un homenaje a la revista porteña y donde volvía a trabajar con Barbieri. Luego de terminar la temporada, el pasado abril el actor informó que debido a sus problemas de salud se retiraba definitivamente de los escenarios.

“Estoy cumpliendo un sueño, estoy viviendo en una nube. Yo quería esto hace años, pero Carmen no y ahora se me dio. Lo que hizo Fede me gusta mucho, porque yo soy cómico por oficio, pero soy dramático por principios. Hago un poco de todo, con 62 años de trabajo, y se me está cumpliendo. A partir de ahora, puedo partir. Estoy cumplido”, dijo Santiago Bal al diario La Nación.

Con la última despedida a Santiago Bal no solo finaliza la vida de este conocido actor, también una forma de hacer humor, picaresco y machista; y una carrera que siempre estuvo a la vista de todos. En las buenas y en las malas.