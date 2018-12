Sandra Bullock confesó quién fue su amor imposible de Hollywood hace 25 años

A 25 años del estreno de la película Máxima velocidad, la actriz Sandra Bullock realizó una confesión que para muchos era esperable y, para otros, es toda una sorpresa. La protagonista de la película reveló haber sentido una gran atracción hacia Keanu Reeves, su compañero de reparto en ese trabajo dirigido por Jan de Bont.



"Era difícil para mí comportarme seriamente. Él me miraba y yo, no sé...", se sinceró la ganadora del Oscar con Ellen DeGeneres en su programa de televisión.

Al ser consultada por el film donde compartieron créditos, Bullock no pudo evitar hablar de Reeves y destacar "lo dulce y buen mozo que era".

También aseguró que el actor era un excelente compañero. "Mi vestido se me levantaba, así que le dije: 'hagas lo que hagas, no dejes que se me levante el vestido'. Durante toda una escena se aseguró de mantener mi vestido... Fue muy dulce", aseguró.



Pese a la química y el compañerismo, su fantasía de estar con él nunca se hizo realidad. "Nunca salí con él. Supongo que había algo de mí que no le gustaba", afirmó.

Asimismo, parece que no haber tenido ningún affaire con él, es lo que para ella ha sido fundamental a la hora de cimentar una gran amistad.

En Máxima velocidad, Keanu Reeves encarnó a Jack Traven, un oficial de policía que debe evitar que una bomba explote a bordo de un bus, manteniendo la velocidad máxima de la máquina con la ayuda de una pasajera, Annie, interpretada por Sandra Bullock, quien acaba de estrenar para Netflix la película Bird Box.