No se salva nadie: María Vázquez, diosa argentina, criticada por su figura

Estuvo en varias ediciones del Bailando y condujo varios ciclos de la tv argentina, hasta que decidió dedicarse a su familia y acompañar a su marido, Adolfito Cambiaso, que recorre el mundo con el polo.

A los 44 años, María sigue siendo dueña de un cuerpo tallado y las marcas la siguen convocando para hacer producciones de fotos. A través Instagram suele publicar algunas producciones en traje de baño donde luce espléndida. Sin embargo, como suele ocurrir en las redes, fue víctima de críticas de usuarios por su figura y no tardó en hacer su descargo ante las ofensas recibidas.

"Una malla enteriza le quedaría mejor, esa panza ya es de vieja", escribió uno de sus seguidores. "Estás muy delgada, quizás una malla entera, ya estás grande", agregó otro usuario. "Yo tengo una hija con problemas

alimenticios y no tenés idea por lo que estoy pasando, no deberías publicar este tipo de fotografía. No da para publicar", apuntó otra seguidora avivando la polémica.

Las respuesta de Vázquez a los "haters" no tardó en llegar y escribió: "Si entendieran no verían huesos, verían fibras y músculos en un cuerpo de contextura delgada. De una persona que se nota que hace deporte, o baila o alguna actividad física. Que claramente le es fácil marcar y aunque comiese como si fuera el fin del mundo va a ser así porque así es su estructura".



En esta semana, María no fue la única diosa de la vecina orilla criticada. Antes ocurrió lo mismo Mica Vicciconte y Sofía Pachano, que tampoco soportaron las críticas.