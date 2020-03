La salud de Federico Bal: le encontraron pólipos y deberá ser operado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las últimas horas, Federico Bal fue noticia por su salud. Primero, circuló en las redes sociales un falso rumor que aseguraba que el actor tenía coronavirus, lo cual enseguida fue desmentido por él mismo. Sin embargo, 48 después, el hijo de Carmen Barbieri volvió a ser noticia, aunque esta vez por la detección de varios pólipos, de los cuales deberá ser operado en el corto plazo.

"Ayer a la tarde, él mismo a través de sus redes sociales comunicó lo que le estaba pasando. Los días miércoles es el día libre de Mentiras inteligentes , así que Fede se vino a Buenos Aires para hacerse unos estudios junto a Sofía, su novia . Lo cierto es que los resultados no fueron los esperados. Le encontraron pólipos y tiene que ir a una intervención quirúrgica", comenzó a relatar Pía Shaw esta mañana en Informados de todo .



Ante este panorama, Carmen Barbieri también suspendió la función de su obra en Mar del Plata, Veinte millones , y se vino a Buenos Aires para estar cerca de su hijo.





Desde un móvil en la puerta del Fleni, en donde Fede Bal se reunió esta mañana con el médico, el cronista del programa contó: "Fede estuvo junto a su novia y a Carmen. Trajeron los estudios correspondientes, los vio el médico y dijo que hay que esperar la biopsia extraída de su organismo para saber si hablamos de algo maligno o benigno y después determinar los pasos a seguir".



Como por ahora debe esperar los resultados, el médico lo autorizó a volver a Mar del Plata y retomar sus actividades laborales hasta que tengan un panorama más claro de la situación. De todos modos, el joven está preocupado y prefirió retirarse del lugar sin dar declaraciones a la prensa.

El actor ayer había usado sus redes sociales para contar en primera persona lo que le estaba pasando: "Quiero contarles que me encuentro en Buenos Aires realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo. Por este motivo y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de Mentiras inteligentes [en referencia a la de anoche], por lo que quiero hacer llegar mis disculpas a todo el público que ya tenía su entrada comprada. Los iremos manteniendo informados acerca de la continuidad de las próximas funciones. Gracias a todos por el cariño de siempre".

Antes de regresar a la ciudad de Mar del Plata, Carmen Barbieri habló con el ciclo de América y contó cómo está acompañando a su hijo en este difícil momento: "Fede no quiere hablar, no quiere que lo acompañemos. Aunque él nos eche, estamos y lo acompañamos con Sofía y su amigo Terry. Quería verlo y estar con él en este momento", confesó, quién advirtió que por su hijo sí suspende una función de teatro.



" Se hizo un estudio de rutina que no dio bien, encontraron cosas que si bien al médico no le preocupó, no le gustó. Entonces lo mandaron a hacer una biopsia y eso tarda. El día lunes o martes sabremos de qué se trata. El médico le aconsejó que vuelva a trabajar. Él se siente bien, no tiene fiebre ni dolor", relató y enseguida dio detalles del estudio al cual se sometió: "Se hizo una endoscopia y una colonoscopia porque tenía un papá y un abuelo que murió de eso. Entonces los hijos se tienen que hacer cada tanto estos estudios, ya que ese cáncer es hereditario", señaló.

Tras asegurar que Federico Bal ya suspendió el viaje que tenía planeado a Australia en unos días, aseguró que esta misma tarde regresan a la costa para retomar las funciones de ambas obras. "Ahora hago la valija y ya nos volvemos en una hora en auto. Él está muy nervioso y enojado con nosotros porque estamos al lado de él. Recién discutimos por eso, quiere estar solo y en silencio por un tiempo, tiene su carácter y hay que respetarlo. Llora y piensa en el padre y eso me pone mal", confesó.



Mientras reconoció estar muy amargada por la situación, aseguró que está de pie porque es una mujer fuerte. "Saben que me banco todo pero vengo con varios golpes. Me contienen (Carlos) Rottemberg, (Guillermo) Marín, mis compañeros y mis amigos. Tantos palos ya no puedo más. Sé que no es grave, que vamos a salir adelante como lo hicimos tantas veces pero venimos de golpe en golpe ", expresó visiblemente dolida.