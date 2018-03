Ryan Seacrest: en el ojo de la tormenta

Gracias al reality show American Idol, que condujo por 15 años, Ryan Seacrest (43 años) se convirtió en uno de los presentadores más importantes de la televisión actual. A ese éxito hay que sumarle una carrera tanto delante como detrás de cámaras en el Canal E!, donde no solo conduce el segmento informativo, también produce los programas del universo del clan Kardashian como Keeping Up With The Kardashians y sus programas derivados. O sea, Seacrest es toda una figura de peso en los medios de Estados Unidos, que conduce desde hace algunos años la transmisión de la alfombra roja de los Oscar, donde las celebridades acuden a su encuentro para hablar mucho de de vestidos de diseñador y poco de sus películas.



Esta semana, la revista Variety publicó una entrevista con Suzie Hardy, antigua estilista del conductor, quien trabajó para el canal E! entre 2007 y 2013. En la nota, Hardy cuenta que Seacrest la tocaba mientras él estaba en ropa interior, también que le tocaba sus partes íntimas y que le dio nalgadas en alguna oportunidad. En tiempos del Mee Too, la noticia de este caso llega en el peor momento para Seacrest.



Según Variety, Hardy soportó ese abuso para poder mantener a su pequeña hija, aunque su relación laboral terminó en 2013, después que ella informara las acciones del conductor a los ejecutivos de recursos humanos, quienes optaron por despedirla.



Ryan Seacrest y Giuliana Rancic conducen la Alfombra Roja de los Oscar. Foto: Difusión

Aunque el canal realizó una investigación que terminó a inicios de este mes, con un abogado independiente para corroborar las acusaciones de Hardy. La conclusión a la que se llegó fue que no había pruebas suficientes para inculpar a Seacrest, quien también salió a defenderse esta semana.



“Estoy orgulloso de la reputación en mi lugar de trabajo y creo que mi trayectoria hablará por sí misma. Soy un defensor de las mujeres”, escribió en sus redes sociales.



El sitio Page Six anunció que varios relacionistas públicos dijeron que no pondrán a sus estrellas en el escenario del canal E!, como respuesta de estas acusasiones conocidas.



“Usualmente quieren a Ryan... pero hay tantos noteros en la alfombra roja que, ¿para qué tomar ese riesgo?. Hay muchos otros lugares para darle exposición a mis clientes” dijo uno de los representantes consultados por Page Six.