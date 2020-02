Rusito González se defiende de las críticas por su imitación a Lacalle: "Me faltaron el respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gastón "Rusito" González está en el ojo de la tormenta. El actor imita al presidente electo Luis Lacalle Pou en la parodia de Los Muchachos de este Carnaval, y el pasaje fue centro tanto de elogios como de críticas que tildaron a la interpretación de irrespetuosa.

Invitado en Algo Contigo, González se refirió a los comentarios adversos que recibió tras su paso por el Teatro de Verano. "Me faltaron el respeto", lamentó. "Me dijeron cualquier barbaridad. Hablaron de mi familia sin conocerme. Hasta hubo alguna persona que decía que me iban a echar del canal o me decían 'cuidado que vos tenés hijas'", desarrolló.

El actor reconoció que se puso "mal" con este episodio, pero sospecha que los comentarios provienen de personas que buscan "ser más papistas que el Papa".

En cuanto a la imitación, remarcó que él no hace "ninguna alusión a la persona" de Lacalle Pou. "Yo soy muy respetuoso. Hago los gestos de él. Son exagerados porque es una caricatura", explicó.

El artista interpreta a un personaje de nombre "Luis" que tiene los mismos gestos que el presidente electo, se saca selfies, y recuerda frases de su esposa Loli. Su participación termina con el actor en ropa interior, luciendo unos calzoncillos con imágenes que aluden a integrantes de la coalición del nuevo gobierno.