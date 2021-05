Ruben Rada reveló por qué estuvo distanciado de Jaime Roos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ruben Rada dialogó largo y tendido con el programa radial Hacemos lo que podemos. Revivió aquella noche en que Mick Jagger apareció en el cumpleaños del Lobo Núñez,

"Fue una noche divina. Cuando salió, en la puerta habían 500 personas en la puerta", dijo.

El músico habló también de los motivos por los que estuvo distanciado de su colega Jaime Roos por varios años. Dijo que fue una revelación que hizo un periodista de una declaración de Radda en off the record.

"Estuvimos peleados por terceros. Un periodista de esos boludos me preguntó en un reportaje: ¿Tocarías con Jaime? Y yo le respondí que no. Porque hacer un recital con Jaime es difícil. Tiene una personalidad tremenda y si trabajás con Jaime, él decide qué tenés que hacer. Me parece maravilloso y es un tipo muy seguro de lo que hace", contó.

"Dije eso y este pibe (el periodista) lo puso en un diario en titulares: "Rada no tocarïa con Jaime". y después salió Jaime a responderme. Estuvimos años sin hablarnos por esa pavada" contó.

Luego Rada reveló cómo fue la reconciliación.

"Un día nos juntanos, nos abrazamos y le dije: "No tengo nada en contra tuyo. Escuché todos tus discos". Hablamos y todo bien. Fue cosa de terceros., de un periodista que agrandó algo que le había dicho fuera de la nota. Ahí aprendí que no se puede decir nada off the record".