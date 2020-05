Roy Horn, miembro de la dupla "Siegfried & Roy" falleció a causa del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mago Roy Uwe Ludwig Horn, más conocido como como Roy Horn, y uno de los miembros del famoso dúo Siegfried & Roy de Las Vegas, murió el viernes a los 75 años de complicaciones vinculadas al nuevo coronavirus, anunció su agente.

El ilusionista de cabello negro había dado positivo a la COVID-19 la semana anterior y murió en el hospital Mountain View, ubicado en Las Vegas.

En la capital de los casinos y la diversión en el oeste estadounidense, su dúo con Siegfried Fischbacher, de origen alemán como él, fue uno de los más concurridos por muchos años, caracterizado por sus extravagantes disfraces y actos con tigres, elefantes o serpientes.

En octubre de 2003, Horn resultó gravemente herido cuando un tigre llamado Monecore lo atacó en el escenario del hotel-casino Mirage en Las Vegas. Sufrió severas heridas en el cuello, perdió mucha sangre y posteriormente tuvo un derrame cerebral. La prolongada rehabilitación le puso final al espectáculo que realizaban en The Strip de Las Vegas.

“Hoy, el mundo ha perdido a uno de los grandes de la magia, pero yo he perdido a mi mejor amigo”, afirmó Siegfried Fischbacher en el texto. “Desde el momento en que nos conocimos, supe que Roy y yo, juntos, cambiaríamos al mundo. No podía haber Siegfried sin Roy, ni Roy sin Siegfried”.

A Horn le gustaban desde pequeño los animales y tuvo un perro lobo y un guepardo. En 1957 conoció a Sigfried Fischbacher en un crucero. Siegfried era representante de cabina de pasajeros y Roy un camarero. Siegfried comenzó a realizar magia para algunos de los pasajeros, con el tiempo que se le permitió tener su propio programa, con Roy como su asistente. Dos años después comenzaron a trabajar juntos en Europa. Desde entonces no pararon de crecer y se mudaron a Las Vegas para realizar un espectáculo que se mantuvo vigente por varias décadas.

Su debut en Las Vegas llegó a finales de los años 1960, donde dieron centenares de espectáculos siempre con animales salvajes, trucos de magia y trajes estridentes. En 1972 recibieron un premio por el mejor espectáculo del año en Las Vegas. Desde entonces su acto se convirtió en toda una institución dentro de la ciudad del pecado, donde miles de turistas agotaban las localidades. La pareja realizaba seis espectáculos por semana durante 44 semanas cada año durante más de cuatro décadas.

Su fama quedó demostrada también gracias a las distintas parodias que se han realizado en el cine y la televisión. Distintas animaciones parodiaban sus trucos y sus vestuarios, así como la película El increíble Burt Wonderstone, donde el personaje que interpretó Steve Carrell se basaba en este dúo. Además, Siegfried & Roy fueron galardonados en 1999 con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicado en el número 7060 de Hollywood Boulevard.

Y se le atribuye a Horn la idea de incluir en el acto de magia a un animal exótico: generalmente su guepardo mascota.

“Roy fue un luchador toda su vida, incluyendo estos últimos días”, dijo Fischbacher. “Agradezco sinceramente al equipo de doctores, enfermeras y demás personal del hospital Mountain View que trabajaron heroicamente contra este insidioso virus que al final le quitó a Roy la vida”.

El dúo Siegfried and Roy solo hizo una aparición más tras el ataque del tigre, en 2009, y los magos se retiraron oficialmente en 2010.