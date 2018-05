Rompiendo el protocolo

El Festival de Cine de Cannes comenzó con polémica cuando el director del festival, Thierry Frémaux anunció que las películas de servicios de streaming no podrían competir en el festival.



Tras un ida y vuelta con el director de Netflix, Ted Sarandos anunció que ninguna de sus películas (y tenía títulos y directores interesantes, dignos del festival) no desfilarían por Cannes.



Y Frémaux también anunció que desde este año el protocolo del festival vetaba las selfies, así como los pases de prensa para la prensa a los estrenos mundiales que siempre se dan en la costa azul y es lo que más llama la atención de los periodistas.



Pero la polémica no se detuvo allí, ya que una vez comenzado el festival, su presidenta, Cate Blanchett, lideró una protesta en la alfombra roja (ver recuadro más abajo).



El lunes, mientras los ojos de los paparazzi estaban puestos en el director Spike Lee, quien volvía al festival después de 15 años con la película BlacKkKlansman, Kristen Stewart, también miembro del jurado, realizó un pequeño gesto que desató otra revolución en Cannes.



Es que según el protocolo del festival, las mujeres tienen que desfilar por la alfombra roja en tacones. Y a esta altura todos sabemos que Stewart y el protocolo no son las mejores amigas. Es que la actriz de Crepúsculo (aunque ha tenido muchas y mejores películas en su carrera), en un acto de rebeldía, se sacó los tacos frente a los fotógrafos y subió las escaleras descalza.



Aunque Stewart no ha sido la primera en revelarse. En 2015, varias actrices de la película Carol (que protagonizó Blanchett) no pudieron subir la famosa escalera del Teatro Lumiere por no seguir ese mandato estético. Y esta semana la actriz francesa Marion Cotillard se puso unas botas sin taco que le llegaban hasta la rodilla para pasearse por La Croisette, mientras promocionaba su nueva película de espías 355, que tendrá un variado elenco femenino.



Ahora Stewart tomó la posta, volviendo a dejar en claro que las reglas también están para romperse, sobre todo cuando se trata de algo tan superfluo como un par de zapatos de taco alto. “Si no le pides a los chicos que lleven un vestido y tacones, tampoco me lo puedes pedir a mí”, había dicho la actriz el año pasado, y este año decidió poner en práctica sus palabras. La llegada de Stewart como jurado del festival no ha pasado desapercibido.

Presidenta al frente de la marcha

Con el título de “la reivindicación femenina” se realizó el sábado pasado en Cannes una marcha dirigida por la presidenta del Jurado de este año, Cate Blanchett. Y lo cierto es que reivindicaban la cantidad de mujeres directoras que habían subido las escaleras de Cannes en los 71 años del Festival. “En el mismo período, han sido 1.688 los hombres que las han subido. En los 71 años de este festival de gran fama a nivel mundial, han sido 12 las mujeres que han ejercido como jefas de jurado. Además, la prestigiosa Palma de Oro ha sido otorgada a 71 directores y solo dos mujeres”, dijo Blanchett.