Romina Yan denunció a Gabriel Corrado por acoso y Guido Kaczka defendió al galán

Luego de la acusación de Calu Rivero a su compañero de elenco en Dulce Amor, Juan Darthés, algunos recordaron que Romina Yan había hecho una denuncia similar en el año 2000 sobre su primer galán en Chiquititas, Gabriel Corrado.

"Era re zarpado. Un día lo mandé a la mierda. Yo era re pendeja y él venía de... el galán. Se quiso zarpar y le puse los puntos. Me quiso meter la lengua", recordó. La actriz contó lo sucedido en el programa Trip, que Telefe emitía por aquel entonces, y que consistía en registrar el viaje en auto de dos famosos desde Buenos Aires hasta Mar del Plata.

En las últimas semanas, volvió circular en las redes el fragmento de ese programa con el comentario de Romina y la cuestionable reacción de Guido Kaczka , su ocasional compañero de viaje. Por eso, el ahora conductor se vio obligado a hablar sobre el tema.

Consultado por Infama, Kaczka intentó excusarse de su reacción de tratar de desubicada a la actriz por haberle "puesto los puntos" a Corrado. "Uno tiene que mirar con ojos del presente el pasado, para dilucidar algunas cuestiones que nos ayudan a mejorar. Ese programa de Trip salió al aire muchas veces y nunca nadie reparó en eso. Tiene 20 años ese programa. Yo era muy adolescente, quedé como un pavo y un canchero. Quería ser canchero, era muy chico, estaba en Trip y me sentía lo más... Lo dije, pero jamás lo tomé en serio", comenzó explicando.



Luego, agregó: "Ahora cuando lo veo, no me gusta. Es incómodo, y por suerte, aunque sea incómodo, sirve. Yo creo que poner las cosas en tela de juicio es bueno siempre, y este tema hoy está puesto en tela de juicio por un montón de personas importantes, y yo lo celebro. Lo que hay que hacer es mejorar".



En aquel momento, en el que se emitió ese programa de Trip, Kackza tenía 21 años. Seis años antes, Yan y él habían formado parte, junto con Corrado, de Chiquititas. En aquel programa, Yan personificaba a su hermana mayor.



Si bien el programa, ideado por la madre de Romina, Cris Morena, tuvo varias temporadas, Corrado sólo participó, como galán, de la primera. Luego ocuparían su lugar Fernán Mirás y Facundo Arana.