Romina Richi sobre su paso por "ShowMatch": "No sabía que estaba en un reality"

La actriz Romina Richi se convirtió, a mediados de julio, en la cuarta eliminada del certamen La Academia de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli. Luego de realizar un monólogo de Hamlet que no fue del agrado del jurado, Richi fue eliminada por decisión del público.

En diálogo con Bárbara Arroyo en Cine Argentino por CNN Radio (AM 950), la actriz se refirió a su paso por el programa y aseguró: “No sabía que estaba en un reality”. Según sus palabras, entrar a ShowMatch “fue muy extraño” porque ella se sentía ajena a ese mundo.

“Era un sapo de otro pozo, pero a la vez uno puede ir saltando los pozos, viendo qué pasa y después irte y seguir”, manifestó. Richi quería irse siendo fiel a su mundo, razón por la cual hizo el monólogo dramático que no convenció al jurado.



Por otra parte, contó que accedió a ser participante cuando el programa iba a ser una academia de talentos. “Yo había entrado a un programa en el que iban a estar varias disciplinas, después pasó que era todo baile y no había tanto de lo que iba a haber. No me asustaba pero me costaba”.

En cuanto al costado mediático del certamen, Richi explicó que nunca terminó de entenderlo. “Estando ahí dentro aprendí que hay como un reality interno que la gente no ve, por eso después explotás en escena”, reveló la actriz sobre lo que se suscita en el back. “La gente no sabe (cuando mira el programa) por qué uno está así cuando sale (al aire). Las cosas que sucedían detrás de cámara no son las que luego se ven, en cámara se ve la reacción a lo que sucede detrás. Yo no sabía eso (...) pero cuando dejás de disfrutar, te podés ir”, concluyó categórica.



El sábado por la noche, la actriz fue sorprendida precisamente por un grupo de excompañeros de La Academia, quienes fueron a verla a la obra Sex de José María Muscari, que se está presentando en el Gorriti Art Center. “Entré para este último formato, es un show de cabaret con baile y canto, súperentretenido, con un elenco de grandes talentos. Ya no hay interacción con el público por los protocolos por la pandemia”, explicó.