Romina Malaspina reivindicó el osado look que lució en informativo

Lejos de quedarse callada, la ex Gran Hermano, Romina Malaspina, recurrió a su cuenta de Twitter para enfrentar las críticas que recibió por parte de varias figuras del medio argentino, entre ellas Elisabeth Vernaci, por el top con transparencias que lució el martes en Noticias de 22 a 24 hs, en Canal 26.

"¡Cómo está Canal 26 con las chicas, eh! Para mí, se los tiro y hagan lo que quieran, considero que deberían poner todas chicas en bolas directamente", dijo Vernaci en su programa de Radio Pop.

Al tanto de ese comentario irónico, así como otros tantos mensajes que trascendieron en las redes, Malaspina escribió en la red social del pajarito: "Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras".

Y agregó: "Dejen de hacerse las mojigatas Cara con lágrimas de alegría claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen".

Mirá su mensaje:

Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas 😂 claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen 😂 — Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) June 17, 2020

El posteo, alanzó más de 20 mil likes y respuestas a favor y en contra de su postura. Sin embargo, Malaspina no fue la única conductora de Canal 26 que se vio afectada por las críticas. En el informativo que antecede a Noticias de 22 a 24 hs está Sol Pérez, que también fue cuestionada en las redes.

Ante una nueva comparación con su compañera de canal, la exchica del clima se hartó y decidió contestarle a todos los que le escribían. Su enojo no fue hacia Romina, si no a quienes dudan de sus aptitudes por la ropa que viste, en vez de juzgarla por su desempeño periodístico: "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás", le dijo la modelo a un televidente que no pudo evitar trazar un paralelo.