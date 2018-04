Romina Gaetani habló sobre Juan Darthés y el clima en las grabaciones de Simona

La acusación de Calu Rivero contra Juan Darthés por una situación de acoso que dijo haber vivido durante las grabaciones de Dulce Amor tuvo una enorme repercusión en el mundo del espectáculo, y varias figuras se pronunciaron al respecto, en su gran mayoría apoyando a Rivero y creyendo en su palabra.

Romina Gaetani , partenaire del actor en la tira Simona, hace unas semanas tuvo una charla muy franca con la revista Para ti de Argentina, donde dio a conocer su posición. "Sentí la necesidad, como compañera de trabajo, de que él supiera lo que me pasaba, lo movilizada que me tenía este tema y él me escuchó. Nunca le pedí una explicación, pero me pareció bien que supiera cuál es mi postura: yo siempre voy a estar del lado de la mujer. Quería que lo supiera por mí", declaró la actriz, quien también habló sobre Rivero. "Me gusta ella, su mundo, siento que es una mujer con mucho brillo".

Sin embargo, más allá de dichas declaraciones, Gaetani nunca se había expresado en un medio televisivo, y rompió el silencio en un móvil con el programa de América, Infama. En primera instancia, la actriz aludió a cómo está el clima en el set de Simona: "Lo llevamos bien, se charla bastante entre nosotros, para apoyarnos, para saber lo que cada uno opina, yo hablo con Juan para que él sepa lo que pienso yo y para que estemos todos tranquilos, tuvimos charlas de dos compañeros que fueron muy buenas, estamos trabajando muy bien con Juan y con todos los compañeros", aclaró, y negó las versiones que aseguraban que tiene una mala relación con Darthés y que había considerado renunciar a la tira: "No, no es cierto, si a mí me pasa algo lo hablo directamente con la persona", subrayó y reveló cómo se encuentra hoy el actor: "Él está bien, yo lo veo bien".

Respecto a si cree en la palabra de Darthés, Gaetani aseguró estar siempre del lado de la mujer, aunque fue muy medida en sus dichos. "No me tienen por qué sorprender las denuncias [contra Juan], es algo muy personal, no me puedo meter, no sabría decirte si le creo a él (...) no podría estar segura de nadie ni poner las manos en el fuego; pero más allá de eso, de lo que a mí me parece, si una mujer dice que se siente incómoda, hay que prestarle atención y no subestimarla, siempre voy a estar del lado de la verdad, yo escucho a la mujer y no la ninguneo", concluyó la actriz.