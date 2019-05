Rombai se quedó sin su voz colombiana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Te vamos a extrañar chiwa, mejórate pronto que la salud es lo más importante. Acá siempre vas a tener las puertas abiertas. Te queremos muchisisisisisiisisisiszuziizmo", escribieron textual el domingo, en la cuenta de Rombai, para confirmar la salida Valeria Emiliani.

De esta manera, la banda que lidera Fer Vázquez quedará con una sola voz femenina. Se trata de Mengumi Bowles, que también despidió afectuosamente a su ahora excompañera con un mensaje en Isntagram.

"Mi chiquita hermosa primeramente quiero decirte que te amo y que me siento muy bendecida por haberte conocido. Me duele mucho tener que decir que te voy a extrañar y que no te voy ver por un tiempo. Pero se que esto es por tu bien y la salud siempre viene primero ante todo. PS: te veo pronto mi Loca", escribió la cantante boliviana.

De acuerdo a los testimonios de la banda y la cantante, la partida de Emiliani se dio en buenos términos, argumentando temas de salud de la morocha. Así, Fer Vázquez no puede consolidar su banda desde la partida de Cami Rajchman hace ya tres años.

La argentina Emi Mernes, que fue pareja de Fer Vázquez hasta hace unos meses, dejó Rombai y ya inició su carrera de solista, que motivó un cásting de Vázquez en el que surgieron Emliani y Bowles. Sin la colombiana, Megumi será la responsable de acompañar a Vázquez con la banda que intenta conquistar al mercado latino.