Romántico mensaje de Álvaro Recoba a su esposa, Lorena

"Hace 25 años no se me pasaba por la cabeza que fueras la persona que me cambiara la vida para siempre. Hoy, 21 años después agradezco por todo lo que me das día a día madraza, esposa, mi luz de acá al final. No cambies jamás, te amo", escribió el exfutbolista en su cuenta de Twitter, junto a una foto vintage que lo muestra acompañado por su mujer, Lorena Perrone.

Se conocieron en la época que el Chino brillaba en las inferiores de Danubio donde era dirigido por el padre de Lorena, Rafael, y jugaba con su hermano, Diego. Desde entonces están juntos y tuvieron dos hijos que hoy ya son adolescentes.

A partir de 1997, cuando Recoba se incorporó a Inter, acompañó al futbolista que tuvo una extensa trayectoria en Italia. En 2010, tras un paso por Grecia, regresaron a Uruguay donde él se convirtió en ídolo tricolor durante la última etapa de su carrera.