Romano se refirió a la campaña que pide su regreso a Tenfield

La exitosa experiencia de Rodrigo Romano de transmitir los partidos de Uruguay a través de Instagram, en la China Cup, lo entusiasmaron de tal manera, que no descarta repetir para la Copa América, siempre y cuando no tenga que cubrir el evento para un medio convencional.

Por el momento, su objetivo es conducir el Mundial Sub 20 de Polonia en Saeta y, después, esperar qué ocurre con las ofertas que tiene para relatar.

Durante una extensa charla que mantuvo con los integrantes de Código Virtual Universal), Rodrígo tampoco le escapó a los que comentarios que se generaron en las redes en torno a su salida de Tenfield.

De hecho, hace un par de semanas hubo una campaña en redes sociales que pedía el regreso del relator a VTV, ya que muchos televidentes no se sienten familiarizos con los relatos de Alberto Sonsol en fútbol. Al respecto, Rodrigo fue contundente: “Me incomodó mucho. Le contesté a más de un usuario a que dejen laburar a la gente tranquila”.

Y agregó: "Mi relato en Tenfield es un ciclo mio que ya pertenece al pasado”. Además, en referencia al relato de Alberto Sonsol en VTV, señala que cada uno tiene su estilo y “Alberto (Sonsol) se va a ganar a la gente de a poco”.

Asimismo, Romano recordó sus inicios en el relato televisivo, en 1999 tambipen era criticado. En ese entonces, lo comparaban con relatores argentinos.

Al ser consultado sobre si volvería a trabajar en Tenfield, lo negó de manera contundente. “La dignidad no se vende”, indicó. Recuérdese, la empresa decidió desvincular al histórico relator, luego de que se hiciera pública información de su vida personal. Optó por enviar un telegrama a su dirección, comunicando el despido. “La propia salida no me generó tanto dolor como la forma. Fue de los dolores más grandes”, admitió.