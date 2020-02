El romance de la periodista Valeria Alonso y el maratonista Chino Battaglia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A Valeria Alonso y a Mariano "Chino" Battaglia los unió el deporte. La periodista se ha vuelto cada día más adepta al runing y en ese ámbito conoció a Battaglia, que es maratonista, entrenador y psicólogo.

Hoy, transitan por una historia de amor sólida. El fin de semana, compartieron una travesía trail desde Barra de Valizas a Cabo Polonio; o sea, unos 17 kilómetros por las dunas.

Con el comentario "con la mejor compañía", Alonso compartió imágenes de la travesía en compañía de Battaglia.

El corredor también publicó imágenes en sus redes en compañía de Alonso. En una de ellas, la comunicadora comentó: "¡Te amo! Orgullosa de vos".

En noviembre, en una entrevista para Sábado Show, Valeria Alonso habló de su pasión por el running.

"Me gusta mucho correr. Hace poco comencé en el mundo de runnning. Me levanto muy temprano y a las 6:30 estoy en la rambla para sumarme a un grupo de corredores. Aunque entreno hace mucho tiempo en diferentes disciplinas, hace dos meses y medio que me sumé a este grupo", aseguró.

La periodista es oriunda de San José y lleva varios años en Montevideo. Primero tuvo un pasaje por VTV y desde hace cuatro años forma parte de Telenoche.

En amores, tuvo una larga relación con el periodista deportivo Juan Pablo Taibo, de quien se separó el año pasado.