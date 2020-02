El romance de Ivana Icardi con un personal trainner uruguayo compañero de reality

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Supervivientes 2020 es un reality de producción española que pone a prueba la entereza de sus participantes en condiciones de aislamiento en una isla de Honduras. Pero eso no es todo porque entre ellos se suelen tejer historias amorosas como la que protagonizan Ivana Icardi y el personal trainner uruguayo, Hugo Sierra.

A una semana del estreno del programa, la hermana de Mauro Icardi y el entrenador oriental se han mostrado muy acaramelados en la isla. Ambos comparten caricias, besos y conversaciones románticas en la playa.

Sierra está radicado en España, donde también fue parte de Gran hermano. Tiene 46 años y es padre de Martín, cuya madre también fue participante de GH, Adara Molinero.

De hecho, Adara fue una de la primeras en criticar el inicio del romance entre el uruguayo e Icardi. ""Me ha dado un poco de asco, es cutre, no veo nada, no hay nada", declaró.

Por otro lado, Gianmarco Onestini un joven italiano con quien Icardi vivió un intenso romance en Gran hermano Italia también fue crítico con esta "relación". "Dicen que en Carnaval cada broma vale. No han pasado ni cuatro días y tengo ya que ver esta payasada", escribió en Twitter.