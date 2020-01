Rodrigo Romano solicita a sus fans que no pidan su vuelta a Tenfield

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodrigo Romano hizo un pedido especial en redes sociales. A un año de su salida de Tenfield, no cesan los mensajes que piden su regreso a los relatos del fútbol uruguayo.

Pero a la relator, que está rehaciendo su vida laboral en Radio Carve, Teledoce, DirecTV y AUF TV, ya no le caen en gracia.

"Mi sueño es que la gente no se quede atascada en el tiempo. Se va a cumplir un año que no estoy más ahí y el reclamo no cesa. No es sano seguir con el tema, no es sano para mí ni para nadie. Te agradezco el mensaje pero necesito que se entienda de una buena vez", le escribió a un seguidor.

Otros seguidores le indicaron a Romano que debería ver los pedidos como motivo de "orgullo" y señales de "admiración" y el relator concedió: "Lo es, así lo recibo y asimilo, si me lees doy las gracias siempre, creo que es fruto de que el televidente siempre observó (en el acierto o error) que había trabajo, dedicación y preparación. Creo que viene por ahí. Esas cualidades se van conmigo a donde sea".

El 3 de enero se cumplirá un año de la difusión de los videos íntimos que desencadenaron la crisis y el despido de Romano.