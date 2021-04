Rodrigo Romano fue operado por un tumor en un riñón: "Estoy en pleno ‘partido’"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, el relator Rodrigo Romano publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para revelar que en las últimas horas fue operado por un tumor de riñón.

“Toda la vida soñé con relatar una final del mundo. Hoy me encuentro ‘jugando esa final’, me dieron la camiseta y estoy en la cancha. Estoy en pleno ‘partido’ contra un tumor de riñón, me operaron en las últimas horas y ahora hay que esperar. Las energías y mi mente son todas positivas y lo importante es haber empezado ganando el partido, porque acá el tiempo es la clave de todo”, escribió junto a foto que lo muestra vistiendo la camiesta de la selección uruguaya.



En su mensaje, el relator se tomó un momento para agradecer al personal de la mutualista Médica Uruguaya, y a sus seres queridos y los compañeros de trabajo “por sus mensajes, muestras y pruebas de cariño, desde donar sangre hasta un simple ‘tranquilo todo va a estar bien’”.



“A todos los que hoy pasan por un tema de este nivel, mi humilde consejo: hablen, déjense guiar, busquen apoyo en sus médicos y refugio en los más cercanos. La vida tiene estas cosas, se pasa por un miedo lógico, de muchas preguntas, de muuuuchas angustias, pero a ese miedo hay que enfrentarlo, HAGAMOS QUE EL MIEDO NOS TENGA MIEDO. Positivos y para adelante porque siempre hay motivos para seguir de pie y luchando, mi hija es mi gran motor y eso para mí puede con lo que sea y lo que venga”, agregó.



Días atrás, el relator que actualmente trabaja DirecTV Sports, Teledoce y AUF TV, había retuitado un mensaje muy significativo para el momento que está viviendo: "La oración nos sostiene en los momentos difíciles y nos ayuda a superar las dificultades".