Rodrigo Romano en el momento de recibir su premio: "La resiliencia me hizo más fuerte"

La historia de Rodrigo Romano se robó la atención de los usuarios de TvShow en este último año. En los primeros días de enero, cuando se filtraron y viralizaron videos íntimos, pasando por la decisión de Tenfield de desvincularlo tras veinte años, su vida parecía perdida hasta que el público empezó a mostrarle su apoyo incondicional.

Atentos a este fenómeno, los medios empezaron a convocar a Rodrigo. No sólo eso: Radio Carve, lo sostuvo en el equipo de Hombres de fútbol y se incorporó a Punto penal (Canal 10).

Así mismo, RR volvió a relatar a la celeste en el Mundial Sub20 en Saeta, posterior al suceso que generó el experimento casero de transmitir los partidos de Uruguay por Instagram Stories en la China Cup. Después AUF TV lo confirmó como relator de los torneos de OFI y Direct TV confió en él para relatar a Peñarol por Copa Sudamericana.

Llegaron los Juegos Panamericanos y Romano conformó la dupla de transmisión con Edward Piñón de los partidos de la Sub 21 de Uruguay que logró el cuarto puesto. La última semana, vía Vera + y con producción de AUF TV, relató los amistosos ante Costa Rica y Estados Unidos, y todo indica que en 2020 será el responsable de narrar los partidos del equipo de Tabárez en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar.

Consciente de todos sus logros, Romano recibió su hashtag de manos del director de Comunicación de la intendencia de Maldonado, Martín Pintos. "He aplicado una palabrita muy fuerte este año que es la resiliencia. La resiliencia me hizo mucho más fuerte, la familia me hizo mucho más fuerte", empezó Rodrigo visiblemente emocionado.

"Los primeros días de 2019 me encontré con varias cosas complicadas. Una en lo personal, otra en lo particular. Pero por suerte, la buena vibra pudo más. Si fui de los más vistos es por el público, al que tengo que agradecer siempre", agregó Romano.

Mirá el video: