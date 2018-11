Rodrigo Romano molesto con el desempeño uruguayo: "Algo hay que cambiar"

La selección uruguaya no tuvo, otra vez, una buena tarde en su amistoso ante Francia y cayó por 1 a 0. El relator de Tenfield, Rodrigo Romano, se mostró molesto en el cierre de la transmisión, en especial por el magro desempeño ofensivo de Uruguay, a pesar de tener grandes delanteros como Luis Suárez y Edinson Cavani.

"Hay que probar de otra manera", dijo Romano y ante las preguntas de Juan Carlos Scelza, replicó: "Tendrá que buscar el entrenador que tiene un universo entero de jugadores de fútbol posibles de ser citados. Esto no está funcionando. Si no funciona, hay que buscarle la vuelta para que funcione", expresó. ​

Minutos más tarde, cuando la cámara lo tomó en estudios, Romano no paraba de hacer gestos de disconformidad mientras hablaba su compañero Scelza.

Minutos más tarde, Romano manifestó su enojo en la red social Twitter. "Me resisto a que en 90' de juego Cavani y Suárez no tengan una sola. Una. Una sola clara. Me resisto. Algo hay que cambiar", escribió.

El comentario acumuló rápidamente centenares de likes y de comentarios de apoyo.