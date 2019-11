Rodrigo Romano: "Me voy bien de Canal 10; solo que no me sentía útil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Qué motivó la renuncia a Canal 10, donde eras parte de Punto Penal y tenías un espacio en Subrayado primeras noticias los lunes y viernes?

—Se dio por motivos personales, que fueron meditados desde hace tiempo y tomé la decisión. No hubo ningún problema ni controversia con nadie. Al contrario. Soy una agradecido a Canal 10 y a Punto Penal por haberme dado la oportunidad en un año tan especial para mí. Pero más allá de lo de Punto penal que tenía mucha repercusión, comencé a sentirme poco útil. En este momento de mi vida, con 43 años, necesito estar en proyectos que me hagan sentir útil, rodeado y que me motiven y me incentiven al 100%.

—¿Llegaste a plantear estas inquietudes?

—En algún momento sí, pero es algo mío. No tengo ningún reproche hacia nadie.

—¿Pero qué respuesta hubo?

—Que iban a surgir nuevos espacios donde me iban a tener en cuenta. Finalmente esos espacios no surgieron o no me tuvieron en cuenta y tomé la decisión. Pero repito: no pasó nada malo. Es una cuestión de las circunstancias y de lo que me pasa a mí. Tomé la decisión de irme como un contador se va de un estudio para otro o un albañil a otra obra porque siente que no haciendo todo lo que puede o siente. Me voy en los mejores términos con el Canal y en especial con Daniel Acevedo (productor general de Punto penal).

—Y sobre el futuro, ¿qué se viene? En el comunicado que compartiste hablás de “proyectos en la faz digital” y de “medios convencionales”....

—En este momento estoy optando por un impasse. Soy un convencido de que tengo que dedicar tiempo y energía al streaming, a lo digital y las redes sociales. Hay una linda posibilidad de hacer algo con Leticia Píriz. Ella es una referencia en ese ámbito y una amiga que me dio la vida. Hicimos el relato de algunos partidos de Uruguay por Instagram mesas atrás y nos fue muy bien. Ahora estamos viendo fórmulas de financiar los proyectos por esa vía.

Rodrigo Romano en una transmisión por Instagram Live.

—¿Y en los medios convencionales?

—Sigo en Radio Carve, donde estamos haciendo las previas y el programa Hombres de fútbol. También me encantaría tener la posibilidad de desarrollar un perfil mío como comunicador, no solamente de fútbol o deportes. Me encantaría el día de mañana, por ejemplo, tener una oportunidad en una FM con un magazine, algo de interés general y no enfocado en el fútbol.

—¿Te gusta ese perfil?

​

—Sí, me gusta. Y es una asignatura pendiente que tengo.

—También estás en el proyecto AUFTV, donde has relatado a Uruguay y otros partidos de OFI, por ejemplo.

—Sí. Es un proyecto que sigue creciendo. En los próximos días voy a relatar por AUF TV y por Vera+ los partidos amistosos de Uruguay ante Hungría (15/11)y Argentina (18/11). También estamos viendo la forma de potenciar mi presencia en AUFTV; quizás con algún programa u otras ideas.

—¿Cómo estás en lo personal? A fines de setiembre te operaron de la vesícula...

—Bien. La recuperación ha sido muy buena. Y en términos generales ha sido un año de mucha exposición. Estoy deseando que llegue el 1 de enero de 2020 como para reiniciar, quemar el almanaque y empezar de nuevo.

—El año que viene hay Copa América, ¿dónde relatará Rodrigo Romano?

—No lo sé. Es más, no se saben aún quién tiene los derechos.