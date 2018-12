Rodrigo Romano habló sobre su polémica con Tania Tabárez

Rodrigo Romano concedió una extensa entrevista al programa Recalculando (Radio Carve) donde abordó su infancia, su historia en el periodismo deportivo y también el amor.

Dijo que el peor desengaño amoroso lo sufrió de una novia que lo dejó apenas cuatro días después del fallecimiento de su madre. "Me dejó marcado a fuego. Mi mamá falleció el 1 de enero de 2000 y ella no resistió la presión de lo que estaba viviendo. Me llamó a los pocos días. Me marcó y me dejó una enseñanza de estar siempre con una persona que sufre una pérdida así", dijo.

El periodista, que suma al equipo de Radio Carve para la temporada 2019, dijo que en alguna de sus historias de amor le perdonaron "infidelidades".

Romano abordó una reciente polémica que tuvo en redes sociales con Tania Tabárez, quien respondió a comentario suyo. Luego del amistoso de Uruguay ante Francia, escribió: "Me resisto a que en 90' de juego Cavani y Suárez no tengan una sola. Una. Una sola clara. Me resisto. Algo hay que cambiar". Y la hija del DT celeste salió al cruce con un comentario irónico: "De canal, por ejemplo.#LaCelestePorTVCiudad".

"Creo que ella interpretó que había que cambiar a su papá. Es un problema de interpretación de ella. Yo no dije nada", dijo Romano.