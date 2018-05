Rodrigo Romano brinda su apoyo público a Edgardo Novick

Rodrigo Romano sorprendió este viernes con una confesión en el programa Malos pensamientos (Azul FM). Consultado por su pensamiento político, el relator no dudó en manifestar su apoyo público al líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

"Lo voy a votar el año que viene. Lo conozco hace mucho tiempo a Edgardo. Es un tipo muy noble y es al único al que le creo", dijo contundente.

"Me crié en otro tipo de país, no en el que estamos ahora. No hay una posibilidad de cambio real. Creo que Edgardo es la única opción real; viene por fuera de la política y está muy limpio de muchas cosas que pasaron y pasan. Creo que la corrupción está muy presente hoy en muchos puntos", añadió.