Rodrigo Romano: “El año que viene quiero hacer el curso de entrenador”

El relator de Tenfield se prepara para un final de Campeonato Uruguayo electrizante, que al menos deparará un partido clásico en su definición. “Las definiciones entre Peñarol y Nacional son especiales y no se dan todos los años”, asegura Romano en entrevista con TV Show.

Rodrigo Romano cuenta que se prepara especialmente para estos partidos convocantes, mirando antecedentes, técnicas y tácticas de cada uno de los equipos. Además, hace su balance de un año con altos y bajos: relató el Mundial para Canal 10 y a la vuelta, la negociación con Tenfield se demoró más de la cuenta. También se refiere al incómodo momento que vivió al aire con Juan Ramón Carrasco.

—¿Qué balance hacés del año en lo personal?



—Si bien tuve altibajos, no tantos como en el 2017. La Copa del Mundo nos fue muy bien a través de Canal 10. Cuando volví, se terminaba el contrato en Tenfield y pasaron unos meses de incertidumbre para renovación. Luego de eso, me siento totalmente tranquilo. El año fue como un electrocardiograma, con picos altos y picos bajos, pero el balance es muy bueno.

—Fue una negociación más trabajada que otras…



—Sí, fue una negociación más larga. La llevé adelante con Nelson Gutiérrez y en algún momento participó Francisco Casal. En los primeros fines de semana del campeonato estuvimos dialogando con el Tano hasta que en un momento me llamó a una reunión después de varias semanas en que íbamos y veníamos. Fue una reunión muy breve en la que me preguntó cómo me sentía y si estaba en condiciones para volver al relato a pleno. Le dije que sí y él me dijo: “Rodrigo, yo quiero que vuelvas con el nivel que tuviste en la Copa del Mundo y que la gente se identifique con el trabajo que hacés”. A partir de ahí, volví.

—En algún momento circuló la versión de que Gutiérrez de algún modo trancaba tu regreso…



—No fue así. Incluso hubo una declaración mía en un programa radial (Locos por el fútbol) que pudo haberse mal interpretado. La verdad es que la negociación se llevó prácticamente toda con Gutiérrez acá y terminó en lo que terminó, el acuerdo. Es verdad que estuvimos distanciados en nuestras posiciones en cierto momento. Como en toda negociación, cada uno pelea por sus intereses. Pero siempre fue una negociación con base en que a iba a volver y con la preocupación de ambos, sobre llegar al mejor nivel de relato. A la vuelta del Mundial, yo relaté un partido y no tuve un buen rendimiento al aire. Tenía la cabeza un poco entreverada porque finalizaba el contrato y a lo mejor eso influyó. Entonces, también entiendo la posición de la empresa en cuanto a que estaba expectante sobre mi nivel. Yo no puedo tartamudear o errarle a los jugadores. Esa incertidumbre, digamos, por el rendimiento fue lo que demoró un poco las cosas.

—En los meses de ausencia se dijo que habías iniciado negociaciones con Fox Sports, ¿hubo algo de eso?



—Se dijo de todo. Que había renunciado, que me habían echado o lo de Fox. Todos disparates. Por como soy yo y la lealtad que le tengo a Tenfield, jamás se pasaría por la cabeza hablar con otro si no tengo resuelto el vínculo con Tenfield. El año que viene se cumplen 20 años de la empresa y 20 años de mis relatos allí. Además, con Gutiérrez tengo una gran gratitud: cuando yo empecé con los dolores de espalda en 2017, él me respaldó completamente y siempre estuvo a la orden para conseguir un médico o tener una charla. Siempre actuó bien conmigo, dentro de los malos momentos que tuve.

—Para los próximos partidos de Uruguay, TV Ciudad obtuvo los derechos. ¿Qué análisis hacés del proceso de licitación?



—Fue una negociación rara. La AUF les puso un piso de 35.000 dólares a cada uno y TV Ciudad las termina ganando por 25.000 en una licitación en la que Tenfield no ofertó. Me pareció muy rara la cláusula por la cual la Asociación decidía que una vez abiertas las ofertas, por más que haya una ganadora, pueda determinar si otorga o no los derechos. Creo que no corresponde.

—Hace unos días, Juan Ramón Carrasco te increpó por una pregunta al aire, ¿qué fue lo qué pasó?



—No entendí su reacción. Al final de las transmisiones, solemos hacer notas con los entrenadores y le hacemos preguntas de todo tipo dentro de lo futbolístico, jamás desde lo humano o para meter el dedo en la llaga. En concreto, a Juan le pregunté por qué había sacado a Leonardo Fernández cuando a mi criterio estaba jugando bien. Y él me contesta: “Porque yo soy el entrenador y vos sos periodista”. Me encajó una plancha en el pecho, sin justificación. No sé si lo habré agarrado en un mal día, nunca había tenido un problema con él. Me sorprendió y si bien no soy un tipo de blanco o negro, te diría que me va a costar en un futuro cercano volver a hacerle una pregunta. Este fin de semana, además, no contestó muy bien a una pregunta que le hizo un compañero en campo. A lo mejor no está en un buen momento por lo que está atravesando Fénix, partiendo de la base de que Juan es un tipo especial.

—¿Cuáles son tus planes 2019?



—Una de las cosas que me gustaría hacer es el curso de entrenador. Creo que le puede aportar al periodista elementos para interpretar un partido y cómo piensa el entrenador a la hora de armar el equipo y hacer los cambios, por ejemplo.