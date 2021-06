Rodrigo Lussich reveló que estuvo al borde de la muerte: “Pude haberme desangrado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sábado, Teresa Calandra sorprendió a Andy Kusnetzoff en PH al revelar una experiencia paranormal que vivió durante un síncope. Retomando el tema, Rodrigo Lussich sorprendió a la audiencia y a sus compañeros de Intrusos al relatar una experiencia cercana a la muerte.



“Yo estaba con el perro, con mi anterior labrador, que falleció de viejito, y se trenzó con un dálmata. Para intentar separarlos pongo la pierna y el dálmata me muerde justo en la arteria femoral”, contó el periodista y conductor de Intrusos.



Lussich reveló que no solo perdió mucha sangre, sino que también lo dejó sin poder reaccionar. “Pude haberme desangrado en minutos. Estaba paralizado por la situación, sentía que me moría. No podía hacer nada, era como una canilla abierta, pero Dios no quiso llevarme en ese momento. No era mi hora”, detalló.



Luego explicó que “alguien” le salvó la vida con una de las prendas del conductor. “Yo tenía un pullover en los hombros. Alguien apareció de la nada, porque yo no reaccionaba, me desanudó el pullover, me hizo un torniquete y me salvó la vida. Cuando miré a mi alrededor a ver quién me había ayudado, esa persona había desaparecido. Creer o reventar”, aseguró.



Para intentar esclarecer el relato, Adrián Pallares le preguntó si tenía alguna idea de quién pudo haber ayudado, y Lussich lo vinculó con dos seres muy especiales para él. “No se me hubiera ocurrido jamás hacer un torniquete con ese pullover. Alguien lo hizo y me salvó la vida, literalmente, porque la ambulancia tardó en llegar. Un ángel de la guarda, alguno de mis abuelos. Yo no he perdido gente más cercana que ellos. Alguien bajó, me puso el torniquete y me salvó”, concluyó.