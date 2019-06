Rodolfo Pereyra explicó por qué le hizo un juicio a Carlos Muñoz: "No tuvo códigos..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fiel a su polémico estilo, Rodolfo Pereyra pasó por el programa Hacemos lo que Podemos (Universal) y dejó una serie de declaraciones explosivas. El momento más picante de la nota fue cuando se refirió a su colega y excompañero Carlos Muñoz, a quien le inició acciones legales.

Pereyra trabajó para él, y al desvincularse resolvió llevarlo a la justicia. "Tenía una deuda con nosotros y no se puso al día. No nos pagó", denunció Pereyra, y señaló que él fue el único trabajador que tomó esa medida, a diferencia de sus compañeros Mario Bardanca y Daniel Banchero.

"No tuvo códigos, no pensó en las familias", insistió el filoso periodista. Y remarcó que lo demandó porque "este tipo de personas con esta actitud no tiene que seguir en los medios".

Pereyra también recordó que cuando Muñoz se alejó de Tenfield, "habló mal de nosotros y de la empresa". A su entender, ese accionar "le dio rédito y por eso siguió atacando a la empresa".

