Rocío Robles causa revuelo en el plantel argentino

En la última edición del Bailando estuvo en el centro de la polémica por sus idas y vueltas con Tyago Griffo, el hijo de la Bomba Tucamana, con quien Rocío mantuvo un romance.

Ya separada del joven mediático, Rocío se incorporó a La jaula de la moda, ciclo de la tv cable de Argentina que analiza qué visten los famosos en la vecina orilla.

Entrevistada por Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, el conductor le consultó si había vivido alguna historia con futbolistas de la selección argentina y la morocha sorprendió con su respuesta.

“¿Algún jugador de la Selección te tiró los perros?”, le preguntó Ulises. “Sí, pero no voy a decir quiénes”, arrancó diciendo la ex de Griffo. Sin embargo, después la modelo fue dando pistas sobre quiénes podrían ser. “Hay delanteros, arqueros no. Defensores sí. Varios defensores y volantes”, enumeró, risueña.

Según reproduce el portal Ciudad.com, de los 23 jugadores que convocó Sampaoli, ocho le hicieron propuestas a Robles en Instagram.

“Con compañeras de ShowMatch o con otras modelos se da la conversación de ‘me escribió tal’ y siempre es ‘uy, qué pesado, a mí también’. No te hacen sentir especial, te consideran como un paquete de yerba, de azúcar o lo que venga”, sentenció. Y agregó: “Los futbolistas tienen mala fama y es muy probable que el que te escribió a vos le haya escrito a tu amiga o tu compañera. Ya arrancan menos diez".