Rocío Marengo piropeó a Agustín Casanova adelante de Ángela Torres

A los protagonistas de Simona sólo les falta oficializar la relación. Aún no lo hicieron por más que se muestren inseparables y una prueba fue la presencia de ambos anoche, La tribuna de Guido, programa que emite Eltrece de Buenos Aires.

Durante la paticipación de Casanova, Rocío Marengo no pudo evitar elogiarlo, aunque rápidamente se percató que estaba Torres y que la podía incomodar.

Guido Kaczka llamó a Casanova al piso para que le cante a una participante. Pero antes de hacerlo, el conductor le pidió a Marengo que calificara al uruguayo del 1 al 10, y la rubia no dudó en ponerle la máxima nota.

"No está mal, perdón. Me gusta su música", agregó la rubia, ante la mirada de Ángela Torres, quien no dijo nada.

"¿Por qué pedís perdón?", quiso saber Guido. "Yo no sé las relaciones", respondió Marengo, haciendo referencia a los rumores de romance entre Casanova y Torres.

"¿Vos estás en pareja?", indagó el conductor al exlíder de "Márama". "No, estoy soltero", aseguró él.

¿Se habrá puesto celosa Angela Torres? Vale recordar la mirada fulminante cuando Agustín y Vitto Saravia hablaban animadamente en #LosMasVistos.