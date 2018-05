Rocío Guirao Díaz responde a críticas por ser madre y mostrar su cuerpo

Rocío Guirao Díaz está instalada en la Riviera Maya, uno de los paraísos mexicanos, en plan de trabajo y placer, ya que la convocaron para promocionar un hotel de lujo solo para adultos.

En su rol de influencer, Rocío se muestra muy activa en las redes sociales mostrando el resort. Además, ya es sabido que la exparticipante del Bailando entrena diariamente. Por eso, aprovechando la playa paradisíaca en la que se encuentra, la mujer de Nicolás Paladini incendia las redes sin vacilar.

Sin embargo, su sensualidad fue cuestionada por algunas seguidoras. Muchas sostuvieron en Instagram que mostrarse semidesnuda no es compatible con la maternidad (Rocío tiene a Indio, Aitana y Roma). ¿Envidia?

La modelo acusó el golpe y, lejos de amedrentarse, le contestó a las críticas:

"Con esta foto voy a contestar a todas las agresiones que recibí por subir fotos en bikini en la playa siendo madre.

El cuerpo de una mujer es libre! Sea madre de 1, de 3 o de 5 chicos. Sea soltera, casada o divorciada. Tenga 20 años, 40 o 70. Yo soy así y en mi cuenta transmito esto, libertad.

A la que no le guste, que no sea masoquista y deje de seguirme. O si quiere quedarse y seguir agrediendo, ya sabe donde meterse los comentarios (Y sí escribí en femenino porque todas las agresiones vinieron de mujeres y eso me da muchísima más pena)

Con amor Ro

De inmediato comenzaron los gestos de apoyo por parte de las fa,osas. Entre ellas Zaira Nara, Sofía Zámolo ("mostrá todo que todas mueren por ese lomo después de 3 hijos"), Ivana Figueiras, Luli Fernández ("la que puede, puede, la que no critica"), Zaira Nara, Connie Ansaldi ("si yo tuviera tu c... estaría enmarcado"), Floppy Tesouro, Lourdes Sánchez, Sabrina Garciarena, Agustina Cordova y Paula Chaves ("yo viviría en c...por la calle, te banco fuerte").

También apareció Paladini, que respaldó a su mujer con un fuerte mensaje: "Me encanta verte feliz con vos misma. Estoy orgulloso de vos. No cambies nunca. Te amo". Después, completó: "Si la amas, dejala ser libre".