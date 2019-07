Robbie Williams asegura que un fantasma casi lo lleva al suicidio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Robbie Williams confesó en una entrevista para el podcast de Alien Nation que en algún momento de la vida pensó en suicidarse, debido a una obsesión.



Durante la charla, el músico inglés recordó que cuando se mudó a una casa con su exnovia en el norte de Londres en Primrose Hill, tuvo el presentimiento de que la mansión estaba "embrujada". También aseguró que estaba viviendo una época de "excesos de cocaína".



"Las canciones empezaban a sonar espontáneamente, las puertas se cerraban solas", describió. "Estaba en casa y podía escuchar pasos que subían las escaleras. Y solo empeoró: me metía en el coche y aquello, fuera lo que fuera, saltaba a la parte de atrás. Después de dos meses, no podía soportarlo más. Pensé que si eso continuaba conmigo iba a acabar suicidándome".



El inglés también recordó que una mañana, al despertar, pudo ver alrededor de sus pies una niebla muy oscura. Una situación extrema que le llevó a dejar la casa de la que era por entonces su pareja: "Yo me voy ya, ¿vienes conmigo?", le preguntó. En ese momento volvió a decir que, de haberse quedado ahí, se habría suicidado.



"Podía estar en la casa y escuchar pasos subiendo por las escaleras. Con el tiempo se volvió peor y ella (su exnovia) pensaba que era su abuelo", agregó.

La actual esposa de Williams, la actriz Ayda Field, confesó en el programa Loose Women la lucha que su marido tenía contra los pensamientos suicidas en la época en que formaba parte de la banda Take that. "Hubo un momento de su vida en el que pensaba que la vida se iba acabar y que él no podía existir más allá. Hay maneras de salir del paso y venir al otro lado. Pero conlleva mucha fuerza", afirmó.