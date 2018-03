Ricky Martin: "Desperdicié mucha energía tratando de manipular mi sexualidad"

Hoy está felizmente casado y puede posar, feliz, junto a su marido y sus dos hijos para las portadas de las revistas más importantes, pero hubo un (largo) tiempo en el que la sexualidad de Ricky Martin era un misterio. Un misterio que el mismo cantante se encargaba de nunca saliera a la luz.



Esta semana, a propósito de su rol en la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace , el cantante se sinceró por primera vez y contó cómo fue su vida antes de que el destino lo cruzara con Jwan Yosef .



"Me sumergí en mi carrera por completo. No abrí puertas a nuevas relaciones, y no hablo de relaciones románticas, hablo de cualquier relación porque no quería que la gente me conociera demasiado" explica. "Ni siquiera podía sentarme y tener una buena relación con productores fantásticos o grandes directores porque tenía miedo de que pasaran más de dos horas sentados conmigo, y conocieran mi naturaleza. Desperdicié tanta energía tratando de manipular mi sexualidad", contó en una entrevista publicada por la revista Attitude.



Ricky trazó un paralelismo entre la atmósfera que describe la serie, que era el clima con el que tenía que vivir la comunidad gay hasta hace no mucho tiempo, y su propia historia. "El nivel de injusticia que como comunidad tuvimos que lidiar en aquel entonces era muy fuerte. Interpreté todos los roles, incluso antes de empezar con este proyecto. Yo era un hombre homosexual enclosetado que escondía a sus parejas" comenzó explicando.



Luego, se explayó sobre aquellas experiencias: "Tenía relaciones con otros hombres que también estaban en el closet y otras relaciones con hombres que estaban claros en su orientación sexual pero gracias a mí volvían a esconderse. Por eso, estoy reviviendo todo eso que hice".



Hoy, su presente es bien distinto. Y sabe que él y su marido se han convertido en referentes para muchas personas que quieren vivir su vida plenamente. "¡Nos encanta! Y ni siquiera lo hacemos por nosotros, sino por nuestros hijos. Es para que un día nuestros niños nos vean en la alfombra roja y digan 'Esos son mis papás, ¡que cool!', y darles la autoestima necesaria para entender lo increíble que es pertenecer a una familia moderna. Sabemos que podemos llevar esta bandera y si la vamos a llevar, que sea bien en alto. Porque al final del día, estamos orgullosos de ser quienes somos. Estar a la vista de todos es de gran ayuda. Ese es mi activismo. Cada vez que publico una foto junto a mi esposo en Instagram, ese es mi activismo. Y seguiremos en la lucha", expresó.



Ricky Martin contó que era gay en 2010. Poco antes, nacieron sus hijos, Valentino y Matteo, a través de un método de subrogación de vientre. "Los tuve a ellos y dije: 'Tengo que salir (del clóset)'. No voy a mentirles a estos niños preciosos. ¿Mentirles? No, ése no es el propósito de esto. Mucha gente me dice 'tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla', y yo solo les digo' sí, porque quiero normalizar esto'. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga 'no hay nada malo al respecto'. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", había contado hace algún tiempo.