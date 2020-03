Ricky Martin atacó a los que no respetan la cuarentena: "Son brutos, ignorantes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la serie de mensajes que Ricky Martin publicó en sus redes sociales para que sus seguidores tomen una serie de medidas para combatir el avance del coronavirus, el cantante volvió a usar su cuenta de Instagram para dedicarle un video a aquellos que no respetan los consejos sanitarios:

"son brutos e ignorantes", dijo .



El video comienza con el cantante de "Tiburones" mostrando su nuevo color de pelo y contando cómo se entretiene durante sus días puertas adentro: "Mi hijo me dijo, papá, quiero que sea rojo pasión...". Luego, del comentario, el cantante se puso serio y envió su mensaje.



"Hay muchos jóvenes que dicen: 'por qué no puedo salir, si este virus no me perjudica a mí, soy joven, afecta más a la gente de la tercera edad'. Según un estudio del gobierno federal de los Estados Unidos, el 20 por ciento de los pacientes hospitalizados va desde los 20 a los 44 años, así que esa teoría que le afecta a padres y abuelos queda atrás. Y el virus solo se para con cuarentena radical porque este virus es radical ", explicó el artista.



Y luego se mostró duro con quienes viajan, salen o están en lugares públicos pues "no tienen empatía" con los otros que sí se pueden enfermar: " Lo único que puedo pensar es que son brutos , ignorantes. Te tengo que ver como criminal, quizás eres portador y estás esparciendo el virus . No seamos ingenuos, el único control que tenemos es la decisión que tú te quedes en casa (...). Hablo en nombre de amigos que se han enfermado, de los doctores y profesionales que ponen en riesgo su vida y la de su familia para curar (...). Quédate en casa, no seas irresponsable. Mi suerte depende de ti, y tu suerte depende de mí" .