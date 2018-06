Ricardo Darín le respondió a Valeria Bertuccelli sobre la acusación por maltrato

En una charla en el programa de Luis Novaresio en A24 , la actriz Valeria Bertuccelli decidió que ya era momento de hablar en profundidad sobre un tópico que había eludido por años ante la prensa: las razones de su salida de Escenas de la vida conyugal, la obra que protagonizó en 2014 junto a Ricardo Darín.

"Me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo. La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así, pero yo intenté resolverlo de la mejor manera: hablando con él. Sin embargo, lo que pasó después fue muy tremendo", reveló Bertuccelli, en relación al manejo de los medios. "Cumplí mi contrato y me fui. Pero cuando decidí irme -cosa que me costó y me dolió- lo primero que hice fue hablar con Ricardo, que era mi amigo. Fui a su casa a charlarlo con él y lo primero que me dijo es que no hable con nadie para que no digan pavadas. Seguimos unos meses en un clima muy difícil y, sobre los últimos días, me llamó Raquel Flotta, la jefa de presa, para ponernos de acuerdo con lo que íbamos a decir sobre mi alejamiento. Me pidió que dijéramos que a los dos nos había salido una película. Y yo, ingenuamente, le pedí que no dijera que me echaron", contó y brindó detalles al respecto. "Inventaron que me había enamorado de Ricardo, y que lo que sentía era tan fuerte que se lo conté a mi marido (Vicentico), y que él me sacó de una oreja de la obra. Me pareció siniestro", sentenció, no sin antes pedirle a Darín que se disculpe por sus actitudes.

El actor rompió el silencio con Jorge Rial en Intrusos, espacio que eligió para disculparse con la actriz. "Cuando una mujer declara una incomodidad, un destrato, que es un término bastante duro, desde siempre hay que atenderla, hay que prestarle atención. Que yo no esté de acuerdo con Valeria y muchas de las cosas que dijo no significa que no haya que prestarle atención", comenzó el actor con su descargo, para luego distanciarse de las acusaciones.

"Entiendo su sensación y su malestar, aunque no comparto la totalidad de las cosas que denuncia, pero la quiero tranquilizar en esta confusión que tiene, me duele mucho verla mal, aun con las inexactitudes de lo que dijo", aclaró Darín, quien aseguró que quiere mucho a la actriz y que verla dolida lo "angustió muchísimo". En cuanto al clima en el teatro, el actor dio una versión diferente. "Tuvimos desinteligencias normales, discusiones humanas, quizá soy un poco obsesivo con el trabajo, pero nunca la maltraté, yo la pasé genial tanto con ella como con Erica [Rivas] arriba del escenario, pero en ambos casos pasaron dos cosas completamente distintas, porque con Erica jamás me unió una amistad", añadió.

Respecto a la versión que habría brindado Darín de un posible enamoramiento de la actriz, el actor lo negó rotundamente. "Lamento que haya malinterpretado una declaración que hice cuando inventaron que ella estaba enamorada de mí, porque yo fui el primero en indignarse", explicó. "Siempre tuve ganas de hablar con ella, pero tuve miedo de que no me atendiera y por eso nunca lo hice, esas cosas pasan, y quizá ahora veo que fue un error (...) duele mucho ver hoy a la distancia que lo que yo creía que estaba bien, en realidad no lo estaba, y yo estoy a favor de la lucha de los mujeres por sostener los mismos derechos que los hombres en todo sentido, y quiero tranquilizar el alma de Valeria porque la vi muy atormentada", concluyó.