Ricardo Darín: "Si no existiera la corrupción no habría pobreza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actor argentino Ricardo Darín se refirió al momento que atraviesa Argentina ante la pandemia por coronavirus y responsabilizó exclusivamente a la corrupción política del país por la pobreza que hoy sufre la sociedad.

"Si no existiera la corrupción, no habría pobreza. La corrupción también tiene que ver con la corrupción personal, con el que ambiciona más de lo que tiene, el que se va de mambo. En el mundo hay un reparto de la riqueza que es perverso. Hay cada vez menos tipos que tienen más y mucha gente que tiene menos", dijo Darín en declaraciones al programa Verdad/Consecuencia, que se emite por TN.

Al ser consultado sobre el rol de los actores ante esta situación de crisis sanitaria y económica, no dudó en reconocer que "con todo el dolor del alma tengo que decir que no es una actividad esencial" . Además, agregó sobre cuál debe ser el accionar correcto de los políticos: "Lo más difícil para el Estado es sostener a los más frágiles, que están abandonados hace mucho tiempo. Cuando uno se entera de la situación de las villas, que no tienen acceso a las cloacas o al agua, dice: 'Pfff, ¿qué le podemos exigir a la gente?'", se preguntó Darín.

Sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio que sentenció el Gobierno , el actor aclaró: "Se entiende a quién tiene que salir a ganar el mango día a día y tiene una familia detrás. Lo que demuestra esta situación es que te trastoca el orden de prioridades. Están los que patalean porque la cuarentena es larga y tienen sus razones. Pero nadie sospechó que la cuarentena iba a durar tanto ", explicó.



Por último, Darín opinó sobre el actual rol del Presidente frente a la pandemia y mandó un mensaje: "Hace lo que puede. Trata de apagar los incendios con las herramientas que tiene, que no son muchas. No nos olvidemos que venimos atravesando una crisis económica de larga data. Esto nos sorprende como un rayo en el medio del patio", finalizó.