Rial arremetió contra Nicole y Cubero: "Como padres son un bochorno"

Los cruces entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por sus hijas son un cuento de nunca acabar. Este fin de semana, la modelo grabó una cámara oculta en la que se la ve yendo a la puerta de un edificio por donde debía retirar a sus hijas, de acuerdo a lo que el futbolista le había pedido, sin embargo las nenas no estaban allí.

En su cuenta de Instagram Micaela Viciconte, actual pareja de Cubero, se refirió indirectamente a las acusaciones de la madre de Indiana, Allegra y Sienna, quién señaló que no sabe en qué departamento vive su expareja y, por ende, en qué lugar se quedan sus hijas cuando no están con ella.

Hoy les voy a contar la interna del video de Nicole y Cubero. La que nadie cuenta porque no la saben. @todaslastardes @canal9oficial. pic.twitter.com/Qpk0sgFjFI — LÍOPECORARO (@liopecoraro) August 21, 2019

"Para decir mentiras hay que tener memoria, para decir verdades, valor", publicó en una historia. "Deséale suerte a quien actúe con maldad pues tarde o temprano la va a necesitar", completo en otro posteo, sin hacer referencia concreta a la ex de su novio.

Las peleas entre Cubero y Neumann se originaron tras su separación y el centro de las discusiones son siempre sus hijas. Ella lo denunció en algún momento de no pagar la manutención, y se quejó por la alta exposición a la que el futbolista y Viciconte someten a las niñas. Él, en tanto, hace unos meses la había acusado de no informarle cuándo volvería de vacaciones con las chicas.

Las duras palabras de Jorge Rial

Antes de presentar un informe sobre el caso, Jorge Rial le dedicó unas duras palabras a la rubia. "Basta de Nicole Neumann, está siempre enojada", dijo antes de criticarla por su comportamiento en las redes sociales: según contó, la modelo se dedica a ponerle "me gusta" a los mensajes que lo agravian en lugar de decirle lo que piensa de frente. Por eso, la trató de "cobarde" y dijo estar harto de su forma de proceder.

"También decían que Mica maltrataba a las nenas. ¿De verdad tuvo que chequear si eso era verdad? Hay una maldad absoluta acá. Ya hay una explotación de esto espantosa", agregó haciendo referencia a los mensajes privados que recibió Ángel de Brito en Twitter, en dónde le aseguraban que Viciconte le gritaba a las chicas.

"Es un tema delicado que está tratando mal Nicole. De verdad lo digo, está banalizando un tema. Hay madres y padres que están desesperados de verdad por no ver a sus hijos", dijo visiblemente molesto, antes de apuntar también contra el futbolista. "Chicos, somos demasiado condescendientes con la gente del ambiente. Hay padres que hace meses que no ven a sus hijos y no saben dónde carajo están. Lo que están haciendo es un bochorno. Desde que se separaron todo es un bochorno en esta relación. Como padres, son un bochorno. Y si se enojan me importa tres carajos. Son públicos y se exponen".

Para terminar, también habló sobre la cámara oculta. "Le pasás el video a un periodista porque querés exponerte. Sino no te expongas o andá a la policía. ¡Basta! Reparten los videos a los amigos y después dicen 'ay, se filtró'", finalizó.