Revelan los polémicos audios del médico de Maradona en el día de su muerte

El neurocirujano Leopoldo Luque, señalado por la familia como el médico de cabecera de Diego Maradona, está en el centro de la polémica. El fin de semana, el portal Infobae reveló audios y chats del profesional que datan del 25 de noviembre, el día en que falleció el exfubolista.

Los diálogos en cuestión forman parte de la causa judicial iniciada en contra de Luque por presunta negligencia o mala praxis médica. En la mañana del fatídico día, Luque fue informado del paro cardíaco de Maradona por la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se encontraba en la casa de Tigre donde falleció el exdeportista.

"Decime si está vivo”, le pregunta Luque vía mensaje de texto. Cosachov le responde: “No sé Leo, está en paro. Lo están reanimando. Dios quiera”.

Luego viene un intercambio de audios, donde la psiquiatra cuenta con detalle lo sucedido una vez que entraron a la casa y se encontraron a Maradona sin pulso. "Entramos a la pieza y estaba frío. Frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso, más o menos, fueron diez minutos. Que le hacíamos el RCP manual, digamos. Entre la enfermera, el Negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí. No me dicen nada", relata Cosachov.

Mientras el equipo médico de una ambulancia intenta reanimar a Maradona, Luque hace un comentario inquietante a su colega: "Avisame si están enojados con nosotros". Cosachov le dice que no pero luego el nerviosismo de la conversación incrementa. Luque asegura que se dirige a la casa y demorará unos "40 minutos".

Pero antes llega la confirmación, vía texto de Cosachov: "Está muerto, Leo". La respuesta de Luque fue breve y contundente: "Ok".

Pero más allá de esta conversación, Leopoldo Luque informa a otro colega en un tono mucho más coloquial. " "Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo ya estoy yendo para allá, boludo", le dice a su interlocutor.

Los mensajes causaron rechazo en la familia del exfutbolista. Dalma Maradona hizo un duro descargo a través de sus redes sociales y apuntó contra el abogado Matías Morla y el médico Leopoldo Luque. “Acabo de escuchar los audios y vomité”, sostuvo la hija de Diego Maradona.

“Luque sos un hdp y ojalá se haga justicia”, escribió este domingo Dalma en su cuenta de Twitter. Y añadió: “¡Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! ¡Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! ¡Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!”.

La hija del Diez, también recuperó un tuit realizado por Morla y fechado el 30 de noviembre, unos días después de la muerte del crack del fútbol, en el que el letrado había escrito: “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas, y la verdad siempre triunfa”.

Ante las palabras de Morla, Dalma lanzó: “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que te defienden. Si la verdad siempre triunfa, ustedes dos van presos”.Finalmente, la hija del astro adelantó que no iba a quedarse quieta ante la situación: ”No voy a parar, porque es lo menos que puedo hacer. ¡Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp! ¡Yo no voy a parar”.