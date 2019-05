Revelan cómo fue la escandalosa pelea entre Pampita y Macedo en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yanina Screpante visitó a Moria Casán en Incorrectas, el ciclo que conduce cada tarde por América TV de Buenos Aires, y habló de su separación de Ezequiel "Pocho" Lavezzi , con quien estuvo en pareja durante ocho años.

Durante ese tiempo, la modelo veraneó en Punta del Este. Incluso, el "Pocho" mandó construir una casa en José Ignacio. Entre las vivencias que Screpante recuerda en el balneario uruguayo, está la pelea entre Pampita e Isabel Macedo y ayer contó detalles de ese escándalo que marcó el verano 2010.

Yanina reveló que fue testigo del cachetazo que le dio la jurado del Bailando a la actriz en Punta del Este, cuando se decía que la intérprete tenía un romance con Benjamín Vicuña, con quien compartía elenco en la ficción Don Juan y su bella dama.

"Estábamos en Tequila, era Año Nuevo, creo. Vicuña estaba con su mujer, Pampita. Isabel estaba soltera pero se rumoreaba que pasaba algo entre ellos. Isabel estaba con un espantasuegras, y lo soplaba, mirando fijo a Pampita. En un momento, Isabel se levantó y se fue, Pampita la siguió y le dio con todo", recordó Yanina.

Además, Screpante contó cómo fue su relación con Lavezzi, que comenzó en Napoli, donde el futbolista se convirtió en figura. Posteriormente se mudaron a París donde él defendió al PSG.

"Al inicio de la relación vivimos en Napoli. Yo me ocupaba de manejar sus propiedades, las casas, la gente que trabajaba ahí.Lo acompañé siempre porque me lo pidió pero también porque lo decidí yo. Además, me gusta viajar, conocer otras culturas, otros idiomas".

Pero el tema que interesaba a Moria y sus panlelista era la infidelidad. Y Yanina dio detalles de cómo se enteró que el "Pocho" la había traicionado con la modelo Lucía Pedraza, pareja de Nacho Viale.



"Conocía a Lucía bien, porque la llevé a pasear en Francia, la acompañé cuando ella estaba allá y se sentía sola. No eramos íntimas amigas pero teníamos una buena relación. Ya en ese momento estaba de novia con Nacho, aunque no lo contaban públicamente. Un día le llegó un rumor que no creí, me pareció imposible que ella hubiera estado con el Pocho. Después me entró la duda, le conté a una amiga que a su vez le preguntó a Lucía. Y ella me encaró, con cara de mosquita muerta, y me negó en la cara que estuvo con el Pocho. Eso fue lo que más me molestó, la mentira. Yo le creí y le dije que se olvidara, que no pasaba nada. Pasaron unos días y alguien me dijo que era cierto, y hasta me dieron detalles de dónde había estado el Pocho con Lucía y cuánto tiempo. Nacho me llamó con una excusa y me preguntó si creía o no en ese encuentro entre ellos. Le dije que no lo creía porque ella me lo había negado y el Pocho tiene códigos. Cuando esto sucedió ya no estaba saliendo con el Pocho pero cuando descubrí que todo había sido cierto, igual me sentí una tonta".

En la continuidad de su relato, Yanina afirmó: "Después me enteré que habían estado en Brasil juntos y, en ese momento, yo sí estaba con el Pocho. Cuando hablamos me dijo que no tenía que darme explicaciones porque ya no eramos pareja. Y tenía razón. La verdad es que no estoy enojada con él. Lo que me dolió fue la traición de ella. Un día la encaré y le dije que la iba a matar, que se cruzara de vereda si me veía venir".

Yanina confesó que el futbolista y ella se separaron porque no tienen proyectos en común. "Nuestros caminos son diferentes. Nos peleábamos todo el tiempo". Silvina Luna le preguntó si era verdad que también los distanció el hecho de que él quisiera tener hijos y ella no. "No nos separamos por eso pero es verdad que él quería y yo no. Quiero ser madre, pero no en este momento. Y no me arrepiento".